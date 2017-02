Acer introduceert ultrawide curved monitor van 37,5 inch

Hardware

Acer heeft een nieuwe monitor gepresenteerd, het gaat om de Acer XR382CQK, dit is een ultrawide curved monitor met een formaat van 37,5 inch en een schermresolutie van 3840 x 1600 pixels.De schermverhouding is daarmee geen 16:9 maar 21:9, wat neer komt op ultrawide. Acer heeft gekozen voor een IPS-paneel met ondersteuning voor 10bit-kleuren, waardoor dit scherm voor veel verschillende doelgroepen interessant kan zijn.

Acer lijkt ook mee te gaan in de trend van schermen die steeds groter worden, met 37,5 inch heeft het bedrijf een forse monitor gepresenteerd. We hebben op de redactie al de nodige schermen voorbij zien komen en wij zijn inmiddels echt fan van curved ultrawide schermen met een hoge schermresolutie. Voornaamste reden hiervoor is omdat je daarop echt goed kan werken en je ook echt je eigen omgeving hebt aangezien het scherm meebuigt met je gezichtsveld.

Met een formaat van 37,5 is het een lekker groot scherm, en doordat er is gekozen voor een 21:9 verhouding kan je twee of indien gewenst zelfs drie vensters naast elkaar open hebben. De schermresolutie van 3840 x 1600 pixels is daarvoor groot genoeg. In de hoogte heb je aan 1600 pixels meer dan genoeg en in de breedte is 3840 terug te vertalen naar drie keer 1280 pixels. Doordat Acer heeft gekozen voor een 10bits IPS-paneel is het aantal kleuren ook zeer ruim, wat vaak ten goede komt aan de kwaliteit van het scherm.

Acer heeft ook gedacht aan mensen die graag gamen, met een verversingssnelheid van 75Hz doet dit scherm het erg goed, de responsetijd van 5ms is ook binnen de norm. Het scherm biedt ondersteuning voor FreeSync waardoor de verversing dynamisch is aan te passen. Qua kleuren ondersteund de monitor in elk geval 100 procent SRGB, uit een review zal een percentage van AdobeRGB moeten gaan blijken.

De standaard waarvan de monitor voorzien is biedt de mogelijkheid om het scherm in hoogte te verstellen en 5 graden naar voren en 35 graden naar achteren te kantelen, van links naar rechts kan ook 30 graden gedraaid worden. Over het algemeen is dat ruimvoldoende voor op een bureau.

Acer voorziet tot slot in alle mogelijke aansluitingen, HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 en een USB Type-C-kabel, verder is er een USB 3.0-Hub aanwezig met vier poorten die middels de USB Type-C poort wordt aangesloten. Ook zijn er twee speakers ingebouwd in het scherm. De adviesprijs van deze monitor is 1299,99 dollar, de prijs in euro’s is nog niet bekendgemaakt.