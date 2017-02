Duizenden ontwikkelaars ontwikkelen skills voor Amazon Alexa

Apps & Software

Amazon Alexa is enorm populair, de persoonlijk assistent van Amazon was de hit van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas begin vorige maand. Nu wordt duidelijk dat enorm veel ontwikkelaars hebben besloten om in deze assistent te duiken en daar nieuwe skills voor te ontwikkelen. De mogelijkheden van Alexa waren in eerste instantie beperkt tot wat Amazon de assistent had aangeleerd, maar via alle tools die het bedrijf beschikbaar heeft gesteld aan ontwikkelaars, kunnen deze nieuwe skills en features toevoegen. Iets dat in grote getale lijkt te gebeuren.

Amazon heeft bekendgemaakt dat er sinds oktober al 4000 nieuwe integraties en skills zijn toegevoegd aan Amazon Alexa, dat is een gigantisch aantal vergeleken met de vijftien maanden daarvoor toen het aantal niet verder kwam dan 3000. De CES heeft Amazon Alexa duidelijk in een stroomversnelling gebracht, wat ook mede te danken is aan de Amazon Echo en Amazon Dot. Het bedrijf verwacht dat er de komende maanden nog duizenden skills toegevoegd gaan worden. De grote vraag is natuurlijk hoeveel van de actieve ontwikkelaars ook daadwerkelijk een skill gaan toevoegen en hoeveel skills daarvan ook echt nuttig zijn.

Het is een beetje hetzelfde als de applicatiewinkels, maar dan op kleinere schaal, daarin zijn tienduizenden ontwikkelaars elke maand actief met de ontwikkeling van nieuwe apps, toch gebruikt de gemiddelde gebruiker niet meer dan een handje vol apps. De echte goede apps of in dit geval skills zijn uiteraard erg welkom, maar het grootste gedeelte zal toch wat minder spannend zijn.

Voor Amazon is het elk geval een zeer geslaagd project dat het bedrijf op de lange termijn nog veel kan gaan opleveren, zeker nu er fors wordt geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie, hoe slimmer deze apparaten worden, hoe meer zinvolle skills er uiteindelijk ook toegevoegd kunnen gaan worden. Het aantal producten dat wordt verkocht met ondersteuning voor Alexa is het afgelopen kwartaal vernegenvoudigd, exacte aantallen geen Amazon helaas niet vrij.