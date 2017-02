Fortinet Security Fabric nu ook geschikt voor IoT

Security

Fortinet heeft nieuwe beveiligingsmogelijkheden toegevoegd aan Security Fabric. Deze zijn specifiek gericht op de bedreigingen die het Internet of Things (IoT) met zich meebrengt. Dit is noodzakelijk volgens het bedrijf, omdat uit recente cyberaanvallen blijkt hoe eenvoudig het is om IoT-apparaten te gebruiken om veel economische schade toe te brengen. Veel IoT-apparaten missen zelfs basale beveiligingsfuncties, wat ze zeer kwetsbaar maakt voor aanvallen.

Bedrijven staan dus voor een behoorlijke uitdaging. De data moeten veilig worden gehouden, terwijl er ook allerhande apparaten in de bedrijfsomgeving zitten die gezien kunnen worden als een beveiligingsrisico. Fortinet heeft naar eigen zeggen met haar Security Fabric de oplossing voor dit soort omgevingen. Een goede netwerkbeveiliging is volgens Fortinet gebaseerd op drie pijlers, die het leren, segmenteren en beschermen heeft genoegd.

Allereerst is het van belang dat er een integraal netwerkoverzicht komt. Dit is volgens Fortinet mogelijk met het besturingssysteem FortiOS, dat aan de basis ligt van de Fortinet Security Fabric. Je krijgt hiermee inzicht in elk beveiligingselement en component van het bedrijfsnetwerk. Alle IoT-apparaten kunnen hiermee bijvoorbeeld eenvoudig worden geïdentificeerd.

Het tweede cruciale onderdeel van een goede netwerkbeveiliging als het gaat om IoT is de mogelijkheid om IoT-apparaten gescheiden te houden van de rest van het netwerk. Op deze manier kun je deze groep de rechten geven die passen bij het risicoprofiel. Met de Internal Segmentation Firewall is dat volgens Fortinet uitstekend mogelijk.

De derde pijler voor een optimale beveiliging van de ICT-infrastructuur is volgens Fortinet het beschermen van het netwerk. Dit kan met de Security Fabric door besmette IoT-apparaten in quarantaine te plaatsen, waarna de besmetting van de apparaten kan worden bestreden. Dit moet ervoor zorgen dat bedrijfskritische ICT-systemen of data veilig blijven.

Al deze zaken zijn onderdeel van wat Intent-Based Network Security genoemd wordt, waar Fortinet Security Fabric aan ten grondslag ligt. Een groot voordeel van deze benadering is dat het netwerkbeveiliging automatiseert en er dus geen menselijke tussenkomst vereist is.