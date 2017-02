Lenovo lanceert 12,2″ Yoga Book met Android

Mobile

Lenovo heeft een goedkope 2-in-1 laptop onthuld. Het gaat om de Yoga A12, die draait op Google’s mobiele besturingssysteem Android. De A12 heeft geen fysiek toetsenbord en een scherm van 12,2 inch. In de goedkoopste variant kost de 2-in-1 slechts 299 dollar.

De Lenovo Yoga A12 weegt ongeveer een kilo en is voorzien van een 12,2-inch scherm met een resolutie van 1200 bij 800 pixels. Het apparaat is niet voorzien van een fysiek toetsenbord, maar van het door Lenovo ontwikkelde Halo-aanraakscherm. Dat is een digitaal toetsenbord dat zich aanpast aan de gebruiker. De gebruikservaring moet dicht bij die van het gebruik van smartphones en tablets liggen en precies daar zet Lenovo op in met dit apparaat.

Gezien het lage prijskaartje, kan het bijna niet anders, of dat gaat ten koste van de specificaties. Afgezien van de lage schermresolutie, draait deze Android-laptop op een wat verouderde Intel Atom X5-processor. Die heeft 2 GB aan werkgeheugen en verder beschikt de A12 over 32 GB aan opslaggeheugen.

Net als andere 2-in-1 apparaten van Lenovo, is ook de A12 voorzien van een scharnier die het mogelijk maakt om het scherm 360 graden te draaien. Zodoende is er een laptop-modus, maar ook een tabletmodus, waarbij het scherm geheel ingeklapt kan worden. De A12 is verder voorzien van een 10.500 mAh batterij, die tot 13 uur mee kan gaan. Onder welke omstandigheden Lenovo dat getest heeft, is niet bekend.

Bij lancering is de A12 overigens voorzien van Android 6.0.1 Marshmallow, dus niet van de nieuwste versie. Het besturingssysteem is op dit moment al toe aan versie 7.1.1, maar Lenovo denkt dat de gebruikers van deze 2-in-1 dit niet meteen nodig hebben. Het apparaat is vanaf 8 februari voor 299 dollar te koop op de website van Lenovo, in de varianten Gunmetal Grey en Rose Gold.