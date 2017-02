97 techbedrijven ondertekenen brief tegen immigratieverbod van president Trump

Business

In totaal hebben 97 techbedrijven de handen in één geslagen, waaronder de drie grootste, Apple, Google en Microsoft, om op te treden tegen de immigratieban die president Trump heeft ingesteld. De techbedrijven hebben allemaal een brief ondertekend waarom ze tegen het ingevoerde immigratieverbod van president Trump zijn. De brief zal worden gebruikt in een rechtszaak tegen de president.

In de brief is te lezen dat het bevel van Trump op meerdere fronten slecht is voor de Verenigde Staten, aldus de techbedrijven. Zo is het verbod volgens de techbedrijven discriminerend, overtreedt het verschillende immigratiewetten en brengt het schade toe aan Amerikaanse bedrijven omdat ze niet wereldwijd talent kunnen binnenhalen.

De bedrijven stellen daarnaast dat immigranten of de kinderen van immigranten verantwoordelijk zijn voor het oprichten van 200 Amerikaanse bedrijven die jaarlijks goed zijn voor 4,2 biljoen dollar aan omzet. Bedrijven als Apple, AT&T, Boeing, Disney, Ford, Google, General Electric en McDonalds zijn allemaal opgericht door immigranten of kinderen van immigranten.