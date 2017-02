Windows Cloud build uitgelekt en bevestigt geruchten

Apps & Software

De website Thurrott heeft de hand weten te leggen op een build van de nieuwe Windows-versie, Windows Cloud. Deze nieuwe Windows-versie is zoals de geruchten al deden vermoeden een uitgeklede versie van Windows 10 en moet de concurrentie aan gaan met Google’s Chrome OS.

Microsoft weigert tot op heden in te gaan op de geruchten en informatie die online is verschenen over Windows Cloud. Wellicht dat Microsoft nu op korte termijn wel met meer informatie naar buitenkomt, want nu een journalist de hand heeft weten te leggen op een build van deze nieuwe Windows valt er weinig meer te verbergen.

Uit de nieuwe build komt naar voren dat Windows Cloud inderdaad een uitgeklede versie is van Windows 10. Deze versie van Windows 10 is min of meer de opvolger van Windows 8 RT en Windows 8.1 met Bing. Die versies van Windows waren alleen geschikt voor ARM-processoren en konden alleen Windows Store-apps uitvoeren. Windows Cloud zal wel gaan werken op alle processoren, dus ook x86-processoren van AMD en Intel, maar kan wederom alleen Windows Store-apps uitvoeren.

Daarmee is de bruikbaarheid van Windows 10 flink beperkt, maar kan het besturingssysteem wel een stuk goedkoper worden aangeboden aan fabrikanten. Verder zal deze Windows-versie een stuk veiliger zijn, omdat desktopapplicaties niet zomaar zijn uit te voeren. Op de applicaties die in de Windows Store-apps staan voert Microsoft een fikse controle uit, om malware te voorkomen.

Dit moet het antwoord worden van Microsoft op de goedkope Chromebooks van Google. De Google Chromebooks zijn namelijk zeer populair in het onderwijs, omdat ze goedkoop en veilig zijn en eenvoudig te beheren. Microsoft kan met Windows Cloud dadelijk ook een eenvoudig, goedkoop en veilig systeem aanbieden aan het onderwijs. Tot slot zal Microsoft nog een upgrademogelijkheid aanbieden, waarmee Windows Cloud kan worden geüpgraded naar een volwaardige Windows 10-versie. Dit zal ongetwijfeld alleen tegen betaling mogelijk zijn.

Microsoft tracht dus iets terug te doen aan de opkomende Chromebooks. Het enige waarin Google dadelijk nog een streepje voor heeft is de Google Play Store die ook op alle toekomstige Chromebooks beschikbaar is. De kwaliteit en het aantal Windows Store-apps is nog wat beperkter, al zijn veel zakelijke en productieve apps al wel beschikbaar in de Windows Store.