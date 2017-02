Google maakt het delen van weblinks binnen AMP-platform makkelijker

Apps & Software

Google heeft een kleine, maar belangrijke update uitgebracht van zijn Accelerated Mobile Pages (AMP) platform. Het bedrijf legt in een nieuwe blogpost uit, dat gebruikers nu de oorspronkelijke URL kunnen delen van het artikel die ze bezoeken, in plaats van de AMP-link.

Bij de introductie van Google’s AMP-platform, was dat enigszins revolutionair. Het laden van mobiele pagina’s is namelijk een stuk sneller, doordat de webbrowser niet langer de oorspronkelijke pagina laadt, maar een opgeslagen versie die op de servers van Google is opgeslagen.

Echter, “vroegen veel gebruikers om een manier de oorspronkelijke URL van een document te zien, kopiëren en delen”, stelt Google in een weblog. Het bedrijf heeft besloten aan dat verzoek te voldoen, middels een kleine update. Deze wordt in eerste instantie in iOS uitgerold, maar komt op een later moment ook naar Android.

Gebruikers krijgen voortaan een klein icoontje te zien in de header van de AMP-pagina. Door op dat icoontje te klikken, wordt de oorspronkelijke URL weergegeven. Die kan direct gekopieerd worden, of door erop te klikken worden gebruikers direct naar de bronpagina gestuurd. Het zal nog “enige weken” duren voordat de functie ook naar Android komt.

Dat Google de functie nu toevoegt aan zijn mobiele platform is een belangrijke overwinning voor uitgeverijen en de makers van websites. AMP zorgt enerzijds voor sneller ladende pagina’s, met een eenvoudiger ontwerp, maar maakt tegelijk dat gebruikers minder snel geneigd zijn naar de pagina van de site-eigenaar te gaan. Met deze update wordt dat in elk geval een stuk eenvoudiger.