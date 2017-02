Gear VR-bril meer verkocht dan Oculus Rift, HTC Vive en Playstation VR bij elkaar

Business

Een onderzoeksrapport laat zien dat Samsung de concurrentie op de virtual reality-markt ver achter zich weet te laten. Er werden in 2016 maar liefst 6,3 miljoen VR-apparaten verkocht, waarvan Samsung met zijn Gear VR meer dan tweederde voor zijn rekening nam.

Dit blijkt uit een rapportage (PDF) van marktonderzoeker SuperData. De voornaamste reden voor het succes van de Gear VR, waarvan er 4,51 miljoen exemplaren geleverd werden, ligt in de lage prijs en het feit dat ze bij een pre-order van de Samsung Galaxy S7 gratis meegeleverd werden.

De Gear VR kost in Nederland zo’n 125 euro in de winkel en is daarmee een stuk goedkoper dan de volgende grote concurrent uit 2016: de PlayStation VR-headset. De PlayStation VR van Sony gaat voor vierhonderd euro over de toonbank. Hiervan gingen er volgens het onderzoek zo’n 750.000 over de toonbank, waarmee ook PlayStation het stukken beter doet dan de concurrentie.

De volgende speler op de lijst is HTC, dat 420.000 exemplaren van zijn Vive-bril mocht leveren. Daarna komt Google, met 260.000 verkochte Daydream VR-brillen en tot slot is er nog Oculus, dat pas 240.000 exemplaren leverde.

SuperData voorspelt in zijn rapport dat Google vermoedelijk snel naar een hogere plaats op de ranglijst stijgt. De headset werd namelijk pas eind vorig jaar op de markt gebracht en het hebben van een Google Pixel-telefoon was de belangrijkste vereiste hiervoor. Daardoor was de markt relatief beperkt. Steeds meer fabrikanten leveren echter Daydream-ready apparaten, waarmee de 75-euro kostende bril vermoedelijk snel een groter marktaandeel krijgt.