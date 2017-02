Logitech BRIO is ’s werelds eerste professionele 4K-webcam

Logitech heeft aan de start van de ISE-beurs in Amsterdam een nieuwe webcam geïntroduceerd. Naar eigen zeggen is de BRIO de eerste ter wereld met een 4K-resolutie. Het is in eerste instantie een zakelijk product, geschikt voor gebruik op kantoor maar ook voor thuiswerkers.

Naast het feit dat we hier te maken hebben met een 4K-camera, valt nog een andere specificatie op als we door de lijst heengaan. De Logitech BRIO is namelijk voorzien van HDR, iets wat wij nog niet eerder zijn tegengekomen. HDR zorgt ervoor dat de weergave ook bij grote verschillen in belichting goed of in ieder geval bruikbaar blijft. Handig als je het apparaat wilt gaan gebruiken op een plek met invallend licht, of buiten. Stel je de BRIO in op het streamen van beelden in 4K-kwaliteit, dan kan hij maximaal 30 frames per seconde leveren. In full hd haalt hij 60 beelden per seconde. In 720p kan dit nog verder opgeschroefd worden, tot 90 fps.

Zeker in zakelijke situaties kan een webcam soms onnodig veel van de achtergrond in beeld vangen. Je kunt er dan natuurlijk voor kiezen om een camera met een zeer beperkte groothoek te maken. Logitech heeft dit niet gedaan, maar de keuze aan de gebruiker gelaten. Je kunt kiezen voor een groothoek van 90, 78 of 65 graden. Daarnaast kun je ook nog de keuze maken om al dan niet in breedbeeld op te nemen en biedt de camera 5x digitale zoom. Met deze manier van zoomen hou je niet de maximale resolutie van de sensor over. Gezien de ruime 4K-resolutie waar je mee begint, zou het in de praktijk wel degelijk bruikbaar moeten zijn. Ook kun je zaken zoals witbalans, helderheid, contrast en kleurverzadiging zelf inregelen.

Logitech BRIO is zoals gezegd ontworpen met de zakelijke gebruiker in het achterhoofd en werkt dan ook met alle populaire zakelijke applicaties volgens Logitech. Denk hierbij aan Skype, maar ook applicaties met een Cisco-certificering. Verder is er nog het Logitech Collaboration-programma, waarin meerdere aanbieders van videoconferencing-oplossing als partner zijn opgenomen. Daar werkt deze camera ook mee samen. Vermeldenswaard is eveneens dat de camera beschikt over een IR-sensor en hiermee geschikt is voor Windows Hello.

Tijdens de demo die wij kregen op ISE, hebben we ook al even de background replacement-functie aan het werk gezien. Zet je dit aan, dan probeert de camera alles uit de achtergrond weg te filteren. Het succes van deze functie hangt voor een belangrijk deel af van de achtergrond die eruit gefilterd moet worden. Met de drukke achtergrond tijdens de beurs had de camera duidelijk wat moeite.

De Logitech BRIO is te koop voor een adviesprijs van 239 euro, inclusief BTW. Je kunt hem met de meegeleverde clip bovenop een monitor of laptopscherm bevestigen. Hij kan ook op een (niet meegeleverde) tripod geschroefd worden.