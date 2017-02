Netgear komt met WAC510, een app-managed access point

Networking

Met de WAC510 introduceert Netgear zijn eerste draadloze AC Wave 2 access point, dus met ondersteuning voor MU MIMO. Hij is volgens Netgear bij uitstek geschikt voor gebruik in kleinere bedrijven, zoals cafés en huisartsenpraktijken. Je kunt hem zowel aan het plafond als aan de muur monteren.

Overweeg je de aanschaf van een access point voor je bedrijf, dan denk je wellicht dat je er dan ook meteen een (dure) controller bij moet kopen. Veel access points kunnen echter ook prima stand-alone functioneren. De Netgear WAC510 is hier geen uitzondering op. Sterker nog, voor het beheren ervan hoef je niet eens een pc op te starten. Netgear heeft hiervoor de nieuwe Insight-app ontwikkeld, die draait op mobiele devices (alleen Android en iOS).

Onder de motorkap hebben we hier zoals gezegd te maken met een access point dat MU MIMO ondersteunt. Dit moet met name bij wat drukker verkeer zorgen voor een snellere afhandeling van de clients, doordat er meerdere tegelijkertijd geadresseerd kunnen worden. Let wel, het succes van MU MIMO hangt sterk af van de ondersteuning voor deze nieuwe technologie door de clients.

De totale beschikbare bandbreedte op de fysieke laag is 1167 Mbps (300 Mbps op 2,4 GHz en 867 Mbps op 802.11ac 5 GHz), in de regel afgerond naar 1200 in de naamgeving van dit soort producten. De WAC510 is verder voorzien van twee gigabit ethernetaansluitingen. Een daarvan is voor de uplink en kan overweg met 802.3af en 802.3at (PoE en PoE+). De andere kan gebruikt worden voor het doorlussen van de verbinding.

In een kleine onderneming is de kans aanwezig dat je aan een enkel access point voldoende hebt en dat je liever niet nog een losse router plaatst. Voor deze ondernemers heeft Netgear een handig extraatje toegevoegd aan de WAC510, namelijk een tweede besturingsmodus. Je kunt hem als ‘traditioneel’ access point inzetten, maar ook routerfunctionaliteit toevoegen. Dan heb je dus zowel je router als je access point in een apparaat verenigd.

De Netgear WAC510 is vanaf deze maand te koop en heeft een adviesprijs meegekregen van 119,99 euro, inclusief BTW.