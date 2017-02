BlackBerry geeft SDK van Messenger Enterprise vrij

Apps & Software

BlackBerry is er al enige tijd mee bezig om oude producten en diensten van nieuw elan te voorzien. Zo is de merknaam voor smartphones in handen van TCL, en komt het bedrijf nu met een nieuwe stap. Het geeft de SDK van BlackBerry Messenger Enterprise vrij. Ontwikkelaars kunnen deze SDK gebruiken om er volgens het bedrijf ‘enterprise-grade’ applicaties mee te ontwikkelen.

De BlackBerry Messenger Enterprise SDK is gebaseerd op de bij velen van jullie ongetwijfeld bekende Messenger-app van BlackBerry en biedt end-to-end encryptie voor alle communicatiemethoden. Het gaat daarbij dus niet alleen om de encryptie van tekstberichten, maar ook van audio en video. De integratie van deze encryptie in zakelijke apps zou volgens BlackBerry zelf erg eenvoudig moeten zijn.

Het schetst in zijn aankondiging ook een grootse toekomstvisie. “Stel je een politieagent voor die zijn smartphone gebruikt om live beelden vanuit een plaats delict naar het bureau te streamen. Of stel je een chirurg voor die snel antwoorden nodig heeft van een arts in een ander kantoor of ander land.”

Ondanks deze mooie plannen zijn er, zoals persbureau Bloomberg opmerkt, al meerdere van dit soort diensten. Denk bijvoorbeeld aan Twilio en Nexmo. BlackBerry heeft daar in zijn aankondiging ook al het nodige over te vertellen. De apps zouden niet elegant genoeg zijn en door het gebruik van meerdere API’s te ingewikkeld. “We vinden niet dat de huidige aanbieders voldoen aan de verwachtingen van bedrijven,” zegt BlackBery COO Marty Beard hierover.

De Enterprise SDK van BlackBerry biedt ontwikkelaars veel mogelijkheden. De beveiligde communicatietechnieken van BlackBerry Messenger kunnen geïntegreerd worden op alle vlakken. Het gaat dus om een-op-een gesprekken en groepsgesprekken, om videogesprekken en stemopnames. Maar gebruikers kunnen ook beveiligde bestanden met elkaar delen middels de nieuwe dienst.

De BlackBerry Messenger Enterprise SDK zal deze maand beschikbaar komen voor ontwikkelaars, zowel voor Android als iOS.