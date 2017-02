‘Apple nam afgelopen kwartaal 80% verkopen smartwatches voor zijn rekening’

Consumer

Apple zou afgelopen kwartaal maar liefst 80 procent van alle verkopen van smartwatches voor zijn rekening genomen hebben. Het bedrijf verkocht volgens een onderzoek 6 miljoen exemplaren van het horloge en kon naar eigen zeggen met name tijdens de feestdagen de vraag niet bijhouden.

“Los van de hardware- en softwarematige verbeteringen van de nieuwe modellen, slaagde Apple vooral door zijn gestroomlijnde marketing en betere prijzen, waarmee het een breder publiek wist aan te spreken,” aldus analist Jason Low van Canalys, dat met het onderzoeksrapport kwam.

Canalys schat dat Apple alleen al in het vierde kwartaal van 2016 zo’n 6 miljoen exemplaren van de Apple Watch leverde. Dat zou kunnen, gezien opmerkingen van CEO Tim Cook dat het bedrijf de vraag tijdens de feestdagen niet kon bijhouden. Indien het aantal verkochte exemplaren daadwerkelijk op 6 miljoen ligt, heeft Apple een opmerkelijke prestatie neergezet in een markt die al enige tijd in een neerwaartse trend zit. Het feit dat aan het begin van het vierde kwartaal de nieuwe versie van de Watch op de markt is verschenen, zal ongetwijfeld ook bijgedragen hebben aan het succes.

Het marktaandeel van Apple lijkt ook flink gegroeid te zijn, naar bijna vijftig procent. In totaal zouden er in 2016 11,9 miljoen exemplaren van de Apple Watch verkocht zijn. Dan zijn er nog concurrenten als Fitbit (17% marktaandeel) en Samsung (15% marktaandeel), die dalende verkopen zagen.

De komende tijd verwacht Canalys dat Apple weer wat van zijn marktaandeel in gaat leveren ten gunste van fabrikanten die hun producten hebben uitgesteld om te wachten op de lancering van Android Wear 2.0. Die komen binnenkort in groten getale op de markt, waarmee Apple het nog zwaar zou kunnen krijgen. Aan de andere kant, Apple is verhoudingsgewijs vele malen succesvoller op de smartwatchmarkt dan welke andere partij ook. Daar komt nog bij dat de meest succesvolle smartwatches naast de Apple Watch, zoals die van Fitbit en Samsung, niet op Android Wear draaien. Dit geeft aan dat het besturingssysteem van Android niet bepaald populair is en dat het helemaal niet zeker is dat dit wel het geval zal zijn bij versie 2.0.