Ontwerpfout Intel Atom C2000-reeks zorgt voor defecte apparaten

Hardware

Er zit een ontwerpfout in processoren die deel uitmaken van de Intel Atom C2000-reeks. Die fout maakt dat de interne klok van de CPU sneller dan normaal degradeert en dat bepaalde apparaten geheel defect kunnen raken. De gevolgen zouden potentieel groot kunnen zijn voor Intel, dat werkt aan een oplossing.

Toen Intel vorige maand zijn kwartaalcijfers bekendmaakte, bleken die lager dan verwacht. CFO Robert Swan vertelde destijds dat dit kwam door een probleem met een van de producten, dat leidde tot een lagere winstgevendheid. Intel moest een flinke som geld reserveren voor het oplossen van de problemen.

“We merken dat er sprake is van een kwaliteitsprobleem bij een product uit het vierde kwartaal, waardoor er iets hogere foutcijfers zijn dan verwacht onder bepaalde gebruiks- en tijdomstandigheden. We denken het relatief makkelijk op te kunnen lossen middels een kleine ontwerpverandering en werken met onze klanten aan een oplossing.”

Waar die woorden naar verwezen was toen niet precies bekend, maar The Register wist dankzij een onthulling van Cisco te ontdekken waar het probleem in ligt. Cisco stelde namelijk dat enkele van zijn producten, verkocht voor 16 november 2016, een component bevatten dat kapot kan gaan. Het bleek te gaan om een klokcomponent, dat na 18 maanden van fors gebruik sneller kapot gaat dan verwacht mag worden.

The Register wist vervolgens ook te ontdekken dat er in de Atom C2000-reeks een foutje zit in de interne klok. Sommige elementen in die processoren degraderen sneller dan verwacht en dat leidt tot producten die geheel kapot gaan. Cisco stelt zelfs dat als een systeem met Atom C2000-processor stopt met werken, het niet meer hersteld kan worden.

Desgevraagd liet Intel tegenover The Register weten dat het werkt aan een oplossing, die middels een omweg toegepast zou kunnen worden. Wat het bedrijf daar precies mee bedoelde is niet zeker en dat legde het ook niet uit. Nieuwe versies van de processoren lijken de problemen niet te hebben.