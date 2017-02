Cisco: Wereldwijd mobiel dataverkeer groeit tot 2021 met factor 7

Networking

In 2021 is het totale mobiele dataverkeer wereldwijd met een factor 7 toegenomen. Dit blijkt uit de elfde editie van de Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2016 tot 2021). Cisco voorziet vooral groei van het aantal mobiele gebruikers, telefoons en Internet of Things toepassingen.

Mobiel dataverkeer

Cisco gaat vooral uit van groei op het vlak van mobiel dataverkeer. Dat komt niet alleen door de toename van de wereldbevolking – naar schatting zijn er in 2021 maar liefst 7,8 miljard mensen – maar vooral door een combinatie van factoren als extra welvaart, goedkopere apparaten en meer toepassingen voor het internet. Daarbij verwijst het bedrijf bijvoorbeeld naar het Internet of Things (IoT), waar steeds meer apparaten mee verbonden zullen zijn.

Verwacht wordt dat het mobiele dataverkeer in 2021 in totaal 20 procent van het totale IP-verkeer in beslag neemt. Op dit moment bedraagt dat aandeel 8 procent. Dat komt vooral doordat Cisco er vanuit gaat dat er in 2021 in totaal 12 miljard internetapparaten zijn, waar dat er nu nog 8 miljard zijn.

Het wereldwijde mobiele dataverkeer zou in 2021 49 exabyte per jaar bedragen. Dat is 122 keer meer dan al het mobiele verkeer in 2011. Vooral mobiele video groeit in deze periode, Cisco denkt met een factor 8,7. Tegen 2021 vertegenwoordigt mobiele video 78 procent van al het mobiele verkeer en zijn live video’s goed voor 5 procent.

Snellere netwerken

Die toename van mobiele applicaties en mobiele connectiviteit zorgt er volgens Cisco voor dat er snellere netwerken komen. Die worden tot wel drie keer zo snel (20,4 Mbps in 2021). Niet alleen groeit het aantal 4G-netwerken, de uitrol van opvolger 5G zorgt er vanaf 2020 voor dat de netwerken nog veel sneller worden. Het jaar daarop verzorgt 5G 1,5% van al het mobiele dataverkeer. 5G genereert 4,7 keer zoveel verkeer als een gemiddelde 4G-verbinding en 10,7 keer zoveel als een gemiddelde 3G-verbinding.

Virtual & augmented reality

Cisco verwacht dat het verkeer voor virtual reality-applicaties groeit met een factor 11: van 13,3 petabyte (PB) per maand in 2016 tot 140PB/maand in 2021. Augmented reality verkeer groeit in deze periode zevenvoudig, van 3PB/maand tot 21PB/maand. Ook de verkopen van VR-headsets laten een flinke groei zien: van 18 miljoen stuks in 2016 tot bijna 100 miljoen in 2021.

Wearables

Cisco denkt dat er in 2021 929 miljoen wearable apparaten zijn; een driemaal zoveel als er in 201 waren. Het aantal wearables met een GSM-verbinding bedraagt in 2021 69 miljoen, tegenover 11 miljoen in 2016.

Mobiel verkeer via Wifi

In 2016 werd 60% van het mobiele dataverkeer deels over wifi-netwerken geleid; in 2021 neemt dit toe tot 63%. In 2016 was dit omgeleide verkeer groter in volume (10,7 exabyte per maand) dan het verkeer over mobiele netwerken (7,2EB per maand). Wifi-verkeer van zowel mobiele apparatuur als wifi-only apparaten is in 2020 goed voor bijna de helft (49%) van al het IP-verkeer, tegenover 42% in 2015.