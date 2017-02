AWS neemt een derde werelwijde IaaS-verkopen voor zijn rekening

Networking

AWS domineert de wereldwijde IaaS-markt en heeft nu een marktaandeel van maar liefst 33,8 procent op de cloudmarkt. Dat is veel meer dan zijn drie grootste rivalen – Microsoft, Google en IBM – die gezamenlijk een aandeel van 30,8 procent op de wereldwijde cloudmarkt innamen.

De grootste reden voor het succes van AWS lijkt te liggen in de uitbreiding naar maar liefst elf nieuwe markten. Daardoor weet het bedrijf relevant te blijven voor multinationals en steeds meer nieuwe klanten aan te trekken, ook sneller dan de concurrentie.

De zes grootste aanbieders in de cloudsector openden namelijk allemaal nieuwe datacentra, maar niemand wist de uitbreidingsdrift van AWS te evenaren. Dat bedrijf opende dus elf nieuwe locaties. Microsoft opende er twee, in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, Google één in Japan en IBM eentje in het Verenigd Koninkrijk.

Canalys, dat met de aankondiging kwam, stelt tegenover CloudPro dat precies die uitbreidingen zorgen voor de sterke marktpositie van AWS. “Strikte wetten rond dataopslag en vraag van klanten zorgen dat aanbieders van clouddiensten ook datacentra in belangrijke markten als Duitsland, Canada, Japan, het Verenigd Koninkrijk, China en het Midden-Oosten bouwen. Steeds meer persoonlijke data moet in faciliteiten binnen de fysieke grenzen van een land opgeslagen worden,” legt Daniel Liu, onderzoeksanalist van Canalys uit.

“Het bouwen van nieuwe datacentra over de hele wereld en in belangrijke economieën is van kritisch belang voor de ondersteuning van multinationale consumenten in hun digitale transformatie-initiatieven. Deze clouddiensten bieden ook digitale platformen voor bedrijven om toegang te verkrijgen tot nieuwe markten en gebruik te maken van nieuwe handelskansen, zoals Albibaba doet met Tmall Global.”

Over het geheel genomen is de IaaS-sector in 2016 met 49 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Tegen het einde van het vierde kwartaal bedroeg de totaal waarde van d markt 10,3 miljard dollar.