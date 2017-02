RentNet zorgt binnen vier uur voor werkende internetverbinding

Services

RentNet, een Nederlandse computerverhuurder, komt met een nieuwe dienst waarbij het mogelijk is om binnen vier werkuren een internetverbinding op te zetten. Op die manier kunnen ondernemingen direct online zijn, zelfs als er geen elektriciteit op voorhanden is.

Internet is steeds belangrijker op de werkplek, waar dan ook, en precies daarop speelt RentNet in. Andere internetproviders bieden namelijk geen diensten waarbij binnen slechts een paar uur een werkende verbinding opgesteld is en hebben gemiddeld genomen zo’n vijf werkdagen nodig.

Binnen de nieuwe dienst biedt RentNet een tijdelijke verbinding aan. De downloadsnelheid is maximaal 225 Mbit en de uploadsnelheid 50 Mbit. Ook voorziet de dienst in een publiek IP-adres en remote beheer. De verbindingen maken het daardoor onder meer mogelijk om te bellen en snel bestanden te versturen vanaf locatie.

“De internetverbinding wordt bij de inrichting van tijdelijke werkplekken vaak vergeten. En dat terwijl moderne werknemers van internet afhankelijk zijn voor het uitvoeren van hun taken”, zegt Patrick Leeuwenberg, directeur en eigenaar van RentNet. “RentNet biedt organisaties hiervoor snelle en flexibele oplossingen – een gat in de markt, dat wij opvullen met onze Tijdelijk Internet-dienst.”

RentNet bestaat nu meer dan vijftien jaar. Het verhuurt uiteenlopende computerproducten, waaronder laptops, tablets of complete netwerkprojecten met of zonder (tijdelijke) internetverbinding. Het bedrijf is gevestigd in Hoofddorp en levert overal in Nederland.