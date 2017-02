Nokia neemt softwarebedrijf Comptel over

Business

Nokia neemt het Finse softwarebedrijf Comptel over. Daar heeft het 347 miljoen euro voor over. Met de overname bouwt het zijn softwareportfolio verder uit en haalt het meteen een potentiële concurrent van de markt.

De overname is door Comptel bekendgemaakt op zijn website. Het bedrijf maakt software voor mobiele datacommunicatie. Die software wordt nu door meer dan 300 aanbieders in 90 landen gebruikt en heeft een aandeel in de verwerking van 20 procent van al het dagelijkse mobiele dataverkeer. Vooral in ontwikkelingslanden heeft Comptel een groot aandeel; in bijvoorbeeld Noord-Amerika heeft het geen klanten.

Voor Nokia is de software van Comptel van groot belang. Nokia was ooit de grootste op de markt van mobiele telefoons, maar miste de stap naar smartphones. Het bedrijf probeert sindsdien een grote positie op de softwaremarkt te werven en in die strategie past deze overname.

“Nokia is toegewijd aan het uitbouwen van zijn softwarezaken en onderbouwt dat met strategische investeringen. De overname van Comptel is belangrijk, daar onze klanten de manier waarop ze hun netwerken bouwen en gebruiken veranderen. Ze gebruiken software die intelligenter is, en automatiseren meer van hun operaties en realiseren de efficiënte belofte van virtualisatie. Wij willen hen helpen door het breedste en meest geavanceerde portfolio van de industrie aan te bieden. Comptel helpt ons daarmee door te gaan,” zegt Bhaskar Gorti van de Applications & Analytics groep binnen Nokia in een statement.

De verwachting is dat de overname in de loop van het tweede kwartaal van 2017 afgerond wordt. De goedkeuring van mededingingsautoriteiten moet nog komen, maar zowel Nokia als Comptel gaan er vanuit dat die er gewoon komt.