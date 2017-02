Evernote wordt sneller dankzij Google’s Cloud Platform

Apps & Software

Evernote is sinds de overstap naar het Google Cloud Platform een stuk sneller. De 3 petabytes aan data zijn bijna helemaal overgezet en dat heeft geleid tot een snellere dienst. Zodra de migratie helemaal rond is, zouden de ontwikkelaars zich weer meer kunnen concentreren op nieuwe functies.

Evernote tekende in oktober 2016 een contract bij Google, om alle gegevens over te zetten naar diens datacentra. Evernote besloot daartoe omdat het met een klein team werkt. Dat team was nu vooral bezig met het onderhouden van steeds meer datacentra en liep daardoor vaak achter met de ontwikkeling van nieuwe functies.

Na onderhandelingen met onder meer Microsoft, Amazon en Google, werd voor het cloudplatform van laatstgenoemde gekozen. Dat vooral omdat Evernote plannen heeft met de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en die wil integreren in zijn dienst. Google bood daarop toegang tot zijn Cloud Machine Learning API aan, en dat was uiteindelijk doorslaggevend.

Een voor Evernote mooie bijkomstigheid van de migratie is dat zijn dienst een stuk sneller is geworden. Dit vertelde Ben McCormack, vicepresident van Operations bij Evernote. Tegenover PC World liet hij weten dat “de laadtijden van pagina’s een stuk korter zijn, op veel gebieden van onze applicatie. Ik zou niet zeggen dat het overal te merken valt, maar wel dat we het voordeel van de kracht en reikwijdte van Google zien, als het aankomt op het verplaatsten van gegevens middels hun wereldwijde netwerk.”

De migratie van alle gegevens van Evernote is bijzonder snel gegaan. De teams van Google en Evernote hebben zeventig dagen nodig gehad om 3 petabytes te verplaatsen, terwijl normaliter voor een dergelijke migratie zo’n negen maanden tot een jaar nodig zou zijn.