Microsoft geeft eerste officiële blik op nieuwe ontwerptaal

Apps & Software

Microsoft heeft een eerste officiële glimp vrijgegeven van Project Neon. Dat is de nieuwe ontwerptaal die het bedrijf hanteert bij de Windows 10 Redstone 3 update. Er kwamen in januari al een paar details naar buiten, maar nu bevestigt Microsoft de aanstaande veranderingen in een slide van een presentatie tijdens de Windows Developer Day.

De uitgelekte screenshots vorige maand wezen op meer animaties en transparantie en hadden iets weg van Aero Glass. Dat was de ontwerptaal die Microsoft bij Windows Vista en Windows 7 gebruikte. Afgezien van die elementen, introduceert Project Neon ook een ontwerpelement met de naam Acrylyc, dat een blur-effect geeft aan de achtergrond, navigatiebalk en het app-overzicht van Windows. Dat ziet er bijvoorbeeld in de Groove Music-app als volgt uit:

Microsoft omschreef zijn ambities met deze nieuwe update als volgt; Het moet “mooie, meeslepende ervaringen binnen het Windows platform” mogelijk maken. De nieuwe ontwerptaal maakt onderdeel uit van een poging van Microsoft om voor meer consistentie bij al zijn Windows-platformen te zorgen.

Zo zou Neon onder meer inspiratie halen uit de applicaties die ontwikkeld zijn voor de HoloLens, het augmented reality systeem van Microsoft. Afgezien daarvan moet de ontwerptaal ook naar andere Windows-platformen komen, waaronder Surface-producten, de Xbox en de virtual reality-headsets die het samen met andere bedrijven ontwikkelt.

De nieuwe ontwerptaal zal niet gelanceerd worden in de aanstaande Creators Update. Die komt er al in april, maar de grote makeover volgt naar verluidt in de herfst van dit jaar. Die nieuwe update staat bekend als de ‘Redstone 3’ editie, waar de Creators Update intern als Redstone 2 te boek staat.