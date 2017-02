Kaspersky Lab maakt Kaspersky OS commercieel beschikbaar

Apps & Software

Vijftien jaar in ontwikkeling, maar nu is Kaspersky OS commercieel beschikbaar. KasperskyOS is een besturingssysteem voor embedded systemen en specifiek ontworpen voor de telecom- en auto-industrie, alsmede voor kritieke infrastructuren. Het belangrijkste is – hoe kan het ook anders als je weet wie het heeft gemaakt – de beveiliging die het biedt.

Het besturingssysteem is zo ontworpen dat de kans op ongedocumenteerde functionaliteit verkleind wordt. Het risico op cyberaanvallen is daarmee ook klein. Vijftien jaar geleden is men bij Kaspersky Lab begonnen met het ontwikkelen van het systeem. Dat ontstond vanuit de gedachte dat het bijna niet mogelijk is om binnen een regulier besturingssysteem een honderd procent veilige omgeving te creëren.

Het grote probleem ligt in het feit dat het bijna niet te realiseren is om niet-gedocumenteerde functionaliteit onmogelijk te maken. Chief Security Architect Andrey Doukhvalov van Kaspersky Lab: “Nader onderzoek toonde aan dat een dergelijk ontwerp zeer moeilijk te implementeren is in de omgeving van een conventioneel besturingssysteem voor algemene doeleinden. Om dit probleem aan te pakken, kozen we ervoor ons eigen besturingssysteem te bouwen, dat de universeel onderschreven regels van veilige ontwikkeling volgt.”

Het ontwikkelen van een applicatie voor KasperskyOS vereist het creëren van ‘traditionele’ code, evenals een strikt beveiligingsbeleid dat alle soorten gedocumenteerde functionaliteit vastlegt. Alleen wat door dit beleid is vastgelegd kan worden uitgevoerd, inclusief de functionaliteit van het besturingssysteem zelf.

Daardoor voldoet het OS aan de eisen van embedded apparaten en is gericht op drie sectoren: telecommunicatie, automotive en industrie. Daarnaast is Kaspersky Lab ook uitrolpakketten aan het ontwikkelen voor de financiële sector (beveiliging van POS-terminals en thin client PS) en voor de verbetering van de beveiliging van kritieke activiteiten voor algemene Linux-gebaseerde systemen en eindpunten in het bijzonder.

De uitrol van KasperskyOS wordt relatief eenvoudig gemaakt, middels drie pakketten die bepaalde functionaliteiten ervan implementeren. Het belangrijkste product is KasperskyOS zelf, dat maximale beveiliging biedt en gebruikt kan worden als basis om bijvoorbeeld een netwerkrouter te ontwikkelen.

Ook is er Kaspersky Secure Hypervisor, dat het tegen iets lagere kosten mogelijk maakt om toepassingen uit te voeren met strikte controle over hoe die met elkaar communiceren. Deze toepassing is vooral handig voor telecombedrijven en de auto-industrie.

Het derde product is Kaspersky Security System, dat afgedwongen beveiliging van conventionele besturingssystemen en andere embedded en real-time besturingssystemen levert.

