IT-investeringen bedragen in 2017 in totaal 2,4 biljoen dollar

Business

Onderzoeksbureau IDC voorspelt dat de uitgaven aan IT-producten en diensten in 2017 met 3,5 procent stijgen ten opzichte van 2016. Er wordt uitgegaan van een totale uitgave van bijna 2,4 biljoen dollar, waarvan het meeste geld afkomstig is van grote ondernemingen.

De voorspelling van IDC is verder dat de uitgaven aan IT in de periode 2015-2020 flink blijven groeien. In 2020 zou er ongeveer 2,65 biljoen dollar aan opgaan. Dertig procent van al die uitgaven komt uit de financiële sector, onder meer van verzekerings- en investeringsdiensten.

De meeste inkomsten komen voort uit de overgang naar de cloud, waarbij de inkoop van IT-diensten dus de belangrijkste uitgave wordt. In 2018 zouden ook andere professionele diensten en de gezondheidszorg de grootste inkopers van IT-producten worden. Uitgaven van consumenten worden minder belangrijk.

“Consumentenuitgaven aan mobiele apparaten en computers blijven bijdragen aan de algehele IT-industrie, maar de uitgaven van bedrijven en de publieke sector laten vooruitgang zien,” aldus onderzoeker Stephen Minton van IDC. “Er hebben zich sterke groeimarkten geopenbaard, zoals investeringen van financiële dienstverleners en aanbieders van analysesoftware, of IT-diensten in telecom en het bankwezen.”

De verwachting van IDC is dat 45 procent van alle uitgaven in de IT-sector uiteindelijk komt van grote bedrijven met meer dan 1.000 werknemers. Kleinere bedrijven leveren een bijdrage van 25 procent aan de totale uitgaven.

Wat regio’s betreft zijn de Verenigde Staten verantwoordelijk voor de bulk van alle uitgaven: in 2020 veertig procent en een totaal van 1 biljoen dollar. Landen in onder meer Latijns-Amerika en Azië zijn de grootste groeimarkten. Tot slot lijkt software volgens het IDC in 2018 de grootste uitgave te worden, in elk geval meer dan hardware. Bedrijven stappen immers steeds meer over op de cloud.