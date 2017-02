Nokia lanceert wereldwijd Internet-of-Things netwerk voor bedrijven

Networking

Bedrijven die een eigen Internet-of-Things (IoT) willen opzetten, kunnen nu terecht bij het Finse Nokia. Dat heeft een wereldwijd IoT-netwerk gelanceerd onder de naam Wing. Binnen deze dienst is het mogelijk voor grote bedrijven om bijvoorbeeld objecten of voertuigen te volgen, die van het ene naar het andere land reizen.

Een voorbeeld dat Nokia zelf noemt rond de toepassingen hiervan, is een transportbedrijf dat zijn goederen kan volgen. Het volgen van dit soort goederen kan zowel via mobiele netwerken als satellieten gebeuren. Zo is het dus mogelijk om middels een mobiel netwerk een container te volgen die via de trein naar een haven wordt gebracht, en wanneer deze de zee op gaat, met satellieten te volgen.

Wing biedt ook andere IoT-diensten, waaronder management van apparaten, beveiliging en analyses. De levering van eSIMs, die nodig zijn voor het verbinden van de objecten met het internet, wordt ook verzorgd door Nokia, dat hiermee een totaalplaatje biedt. Het stelt zelf dat het de eerste is die wereldwijd een dergelijke dienst aanbiedt.

“Er is geen multinationale verbindingsdienst die […] dit kan doen,” aldus Nokia’s marketing-VP Phil Twist. “Je hebt een oplossing in de Verenigde Staten, eentje in Europa en er is er eentje in Azië. Niemand heeft al die oplossingen samengevoegd.”

Nokia wil Wing in het derde kwartaal van dit jaar uit gaan rollen en gaat zich vooral richten op de gezondheidszorg, transport en nutsbedrijven. De lancering van het project valt onder de noemer Nokia Networks, de noemer waaronder het steeds meer softwareproducten wil aanbieden.

Nokia kocht om die reden gisteren nog het softwarebedrijf Comptel aan. Dat eveneens Finse bedrijf biedt software voor mobiele datacommunicatie aan en verwerkt wereldwijd 20 procent van al het dagelijkse mobiele dataverkeer.