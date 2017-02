Computersystemen Kadaster niet goed beveiligd

Security

Het Kadaster kampt met grote computerproblemen. De beveiliging van informatie binnen het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de registratie van al het onroerendgoedbezit, is niet op orde en daardoor zouden kwaadwillende partijen kunnen rommelen met informatie.

Dit meldt het Financieel Dagblad op basis van interne stukken van het Kadaster. “Het risico bestaat dat Kadasterdiensten onveilig zijn voor klanten of informatie toegankelijk of wijzigbaar is voor personen die hier geen toegang toe mogen hebben,” schrijft de directie van het Kadaster in een van de interne stukken.

Mocht dat kloppen, is dat zorgelijk nieuws. Alles wat in de registers van het Kadaster vermeld staat, wordt voor waar aangenomen. De organisatie draagt verantwoordelijkheid voor het bijhouden van alle wettelijke grondrechten en maakt duidelijk wie welk stuk grond bezit. Zo registreert het Kadaster ook de precieze grenzen tussen diverse grondgebieden en is de aankoop van een stuk grond pas officieel als die bij het Kadaster geregistreerd staat.

Niet-kloppende gegevens hebben grote gevolgen voor de onroerendgoedmarkt, die veel af laat hangen van het functioneren van het Kadaster. Om die reden maakt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zich grote zorgen maakt. De KNB laat tegenover het Financieel Dagblad weten de kwesties “‘zeer binnenkort’ aan de orde te stellen bij het Kadaster.”

Tegenover het Financieel Dagblad bevestigt een woordvoerder van het Kadaster dat de documenten echt zijn. Het oplossen van de problemen heeft hoge prioriteit en moet grotendeels afgerond zijn tegen het einde van het eerste kwartaal van dit jaar.