Philips neemt bedrijf voor data-overdracht via licht over

Networking

Philips Lighting heeft het kleine Franse bedrijf Luciom overgenomen. Dat specialiseert zich in de overdracht van gegevens via licht. De overname werd eind vorig jaar al afgerond en Luciom is al geheel verhuisd naar Eindhoven.

Het kleine bedrijfje specialiseert zich in de ontwikkeling van datacommunicatie via licht. Dat werkt middels led-licht, dat met een bepaalde snelheid oscilleert. Smartphones kunnen die lichtpulsen opvangen en decoderen. Een van de grote redenen waarom de technologie nog niet wijdverspreid is, ligt in het feit dat de gegevensoverdracht tot dusverre vrij laag is.

Luciom zou daar echter verandering in gebracht hebben. Het bedrijf zou downloadsnelheden van tot 20Mbit/s bereiken en data kunnen uploaden met 5Mbit/s. Dat zijn weliswaar geen enorme snelheden, maar wel bruikbaar. Deze worden behaald middels zelfontwikkelde usb-accessoire. Philips zou specifiek interesse hebben gehad in het potentieel van Luciom op het gebied van snelheid, codering/decodering en de betrouwbaarheid.

De overname blijkt eind vorig jaar al plaatsgevonden te hebben. Dit bevestigde een woordvoerder van Philips tegenover LEDs Magazine, dat stelt dat er zo’n 10 miljoen euro mee gemoeid was. De acht werknemers van Luciom zijn allemaal overgeplaatst naar Philips en werken daar nu aan “een aantal technieken die bestaande en nieuwe lichttechnologie zouden kunnen verbeteren.”

De hoop van Philips is dat het met Lifi bestaande wifitechnologieën kan aanvullen. Zo zouden lampen gebruikt kunnen worden om de positie van verschillende gebruikers binnen een gebouw te bepalen. Er zou dan naar hun telefoon of gadget informatie gestuurd kunnen worden, om bijvoorbeeld een winkelervaring te verbeteren.

In de praktijk is de technologie al binnen een winkel van supermarktketen Carrefour getest. Daar werd de positie van klanten in de winkel bepaald en konden ze op basis van hun boodschappenlijst snel door de winkel geleid kunnen worden. Philips ziet lifi-technologie als een belangrijke techniek om indoor-tracking mogelijk te maken.

Daarnaast is de bandbreedte die potentieel mogelijk is via Lifi heel erg fors. Lichtgolven kunnen doordat er veel meer ruimte is op de golven veel meer data verstouwen dan radiogolven, waar wifi op dit moment gebruik van maakt. Een minpunt is wel dat licht niet door een muur heen komt, dus het bereik is tamelijk beperkt.