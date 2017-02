Intel Security: IT-afdelingen worstelen met beveiliging cloud

Security

Intel schrijft in zijn nieuwe jaarlijkse cloud security-rapport dat IT-afdelingen er nog altijd moeite mee hebben om hun clouddiensten te beveiligen. Dat terwijl het gebruik van de cloud toeneemt en steeds meer bedrijven budget beschikbaar maken om hierop over te stappen.

“Bij veel organisaties is een ‘Cloud First’-strategie inmiddels een onderdeel van de architectuur geworden,” zegt Raj Samani, EMEA Chief Technologie Officer van Intel Security. “Een snelle overstap naar cloud computing staat hoog op de agenda. Dit jaar lieten de respondenten weten te verwachten dat binnen 15 maanden 80 procent van hun IT-budget naar de cloud zal gaan.”

Het vertrouwen in publieke clouddiensten is gegroeid en veel organisaties zien clouddiensten als net zo veilig en soms zelfs veiliger dan private clouds. Zo bewaart maar liefst 62 procent van alle respondenten persoonlijke informatie over klanten in publieke clouds. Maar ondanks dat vertrouwen, blijven er problemen bestaan met de beveiliging hiervan.

Toch bestaat er een groot gevaar, door het gebruik van zogenaamde Shadow IT. Dit is het gebruik van publieke clouddiensten, zonder medeweten van de IT-afdeling van een organisatie. 65 procent van de IT-professionals ziet dit als een grote bedreiging voor de beveiliging van clouddiensten.

Een ander gevaar is het groeiende tekort aan security skills, waardoor bedrijven minder snel overstappen op de cloud. Bijna de helft van de respondenten stelt tegenover Intel dat het gebrek aan cybersecurity professionals de adoptie of het gebruik van clouddiensten heeft afgeremd. Toch wil 36 procent van de bedrijven ondanks dit tekort doorgaan met cloudactiviteiten.

Intel raadt in zijn nieuwe rapport aan om gebruik te maken van effectieve beveiligingstechnologieën zoals data loss prevention, encryptie en cloud access security brokers (CASB). De integratie daarvan maakt het makkelijker om Shadow IT te detecteren binnen bedrijven en om gevoelige gegevens beter te beschermen.

Voor het onderzoek ondervroeg Intel Security ruim 2.000 IT-professionals uit een zo breed mogelijke selectie van sectoren, landen en omvang. De respondenten kwamen onder meer uit landen als Frankrijk, Duitsland, Japan, Mexico en de Verenigde Staten.