IBM’s Watson helpt bij aanpakken veiligheidsrisico’s

IBM’s kunstmatige intelligentie platform Watson is al actief in verschillende sectoren waaronder de gezondheidszorg, maar gaat nu ook ingezet worden bij het bestrijden van cyberdreigingen. IBM heeft het afgelopen jaar veel veiligheidsdocumenten in Watson ingevoerd en zegt dat het systeem nu klaar is om ingezet te worden bij de strijd tegen hackers en andere kwaadwillende partijen.

Dit meldt de website CloudPro. Watson for Cybersecurity wordt nu geïntegreerd in een compleet nieuw platform van IBM. Het gaat om het Cognitieve Security Operations Centre (SOC), dat gebruikt wordt om de IBM QRadar Advisor-app op te bouwen. Met behulp van die app, kunnen gebruikers de grote kennis van Watson rond cybersecurity inzetten om snel dreigingen te analyseren.

“De Cognitieve SOC is nu realiteit voor klanten die een voordeel zoeken in hun strijd tegen het groeiende aantal cybercriminelen en nieuwe bedreigingen,” aldus Denis Kennelly, VP van development and technology bij IBM. “Onze investeringen in Watson for Cybersecurity hebben binnen het tijdsbestek van een jaar geleid tot verschillende innovaties. Deze kunstmatige intelligentie is dankzij de unieke combinatie van mens en machine zeer belangrijk in de volgende stap in de strijd tegen geavanceerde cybercrime.”

IBM zegt dat Watson kan helpen om de tienduizenden uren die analisten nodig hebben om alle veiligheidsrapportages die ze binnen krijgen te verwerken, te verminderen. Het bedrijf stelt dat waar er eerst “weken en dagen” nodig waren om rapportages te verwerken, er nu sprake is van “slechts minuten”.

Dat baseert het bedrijf op proeven die het al bij veertig organisaties hield. Het gaat daarbij om onder meer Avnet van de Universiteit van New Brunswick, maar ook om consultancyfirma Sopra Steria. “Watson maakt het moeilijker om in het geheim aanvallen te plaatsen, doordat hij snel datastromen analyseert en vergelijkt met de nieuwste beveiligingsdreigingen om zo een complete beeld te bieden,” stelt Sean Valcump van Avnet.

IBM zegt dat het de komende tijd klanten van over de hele wereld gaat helpen met het “ontwerpen, bouwen en managen van SOC-centra”. Die centra zouden moeten helpen bij het verwerken van alle gegevens. Daarnaast levert IBM ook nog stemassistent Havyn, die aangedreven wordt door Watson. Het is voor analisten mogelijk om direct met Havyn te praten, om de staat en de gezondheid van de beveiliging binnen het bedrijf in de gaten te houden.