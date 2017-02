Apple staakt verkoop LG UltraFine 5K-schermen tot storingsprobleem is opgelost

Hardware

Apple heeft besloten de verkoop van de LG Ultrafine 5K-monitoren voorlopig even te staken tot het probleem met de interferentie van radiosignalen is opgelost. Als de monitor te dicht bij een router wordt geplaatst gaat het scherm flikkeren of wordt het zelfs zwart. Techzine heeft van LG begrepen dat het probleem zou zitten in de door Apple meegeleverde kabels, dus deze actie van Apple is wat vreemd.

We vernamen van de TechTimes dat Apple de levertijd van de monitoren heeft opgevoerd tot vijf a zes weken, zodat LG de tijd heeft een extra beschermlaag aan de brengen in de monitoren, die moet beter om kunnen gaan met interferentie van radiosignalen. Dit staakt echter haaks op het bericht dat wij van LG ontvingen, dat het probleem zou zitten in de meegeleverde kabels. LG liet ons ook weten dat het probleem alleen zat in de eerste batch uitgeleverde monitoren, dat in de batches daarna de kabels zijn vervangen.

Het is onduidelijk waar nu precies het probleem zit, maar LG maakt al jarenlang monitoren en dit is de eerste keer dat interferentie met radiosignalen voor problemen zorgt. In elk geval kan je bij Apple op dit moment niet op korte termijn een LG UltraFine 5K-monitor geleverd krijgen.

Apple besloot nadat het jarenlang zijn eigen schermen op de markt gebracht te hebben, om hiermee te stoppen. LG werd als partner ingezet om 5K-schermen te verkopen die goed samenwerken met de Apple-producten, door de aanwezigheid van een USB Type-C-aansluiting. Voor LG is er weinig veranderd, eerst leverde het de panelen aan Apple voor de eigen monitoren en nu levert LG de panelen inclusief een behuizing aan Apple. De bedrijven werken dus al jaren samen, eerst als OEM en nu als directe partner.