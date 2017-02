Elon Musk: Mens moet cyborg worden

Consumer

Tesla en SpaceX CEO Elon Musk vreest voor de komst van kunstmatige intelligentie. In een nieuwe speech vertelde Musk dat hij gelooft dat mensen snel voorbijgestreefd zullen worden door machines. Hij vreest daarvoor en dan vooral de relevantie van de mensheid.

“Ik denk dat we mettertijd waarschijnlijk een samenvoeging zullen zien ontstaan van biologische en digitale intelligentie,” vertelde Musk het publiek van de World Government Summit in Dubai. “Het gaat vooral om bandbreedte, de snelheid van de verbinding tussen je brein en de digitale versie van jezelf, bovenal output.”

Met dat idee van bandbreedte, refereert Musk bovenal naar het idee dat computers zo’n 1 biljoen bytes per seconde kunnen verwerken, waar de mens er 10 per seconde haalt. Het is om die reden van belang om een symbiose te bouwen “tussen menselijke en kunstmatige intelligentie”.

Tot op zekere hoogte is er volgens Elon Musk al sprake van zo’n symbiose. Het gebruik van computers en telefoons is in zulke grote mate doorgedrongen in het dagelijks leven, dat we al niet meer zonder kunnen. “Tot op zekere hoogte zijn we dus al cyborgs.”

Een belangrijk probleem dat Musk signaleert op dit moment is de relevantie van mensen. Een voorbeeld is de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s, die dus geen menselijke bestuurder meer nodig hebben. Die technologie komt naar verwachting binnen vijf jaar al op de markt en zou daardoor de complete transportsector op de kop kunnen zetten.

Mensen die daar nu in werken, verliezen dan hun baan en ook aan hen moet gedacht worden. “We moeten een nieuwe rol voor die mensen zoeken, maar dat moet snel, want het is een snelle en verstorende ontwikkeling,” aldus Musk. Wat die nieuwe rol moet worden, weet hij ook niet. Hij speculeerde tijdens zijn speech zelfs dat de mensen die hun werk verliezen wellicht helemaal geen nieuwe positie meer vinden. Voor hen zou een universeel basisinkomen een optie kunnen zijn.