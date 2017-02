AT&T, IBM en Nokia werken samen aan veiliger Internet-of-Things

Security

Enkele belangrijke spelers op het gebied van cyberveiligheid en het Internet-of-Things (IoT) gaan samenwerken om de IoT-technologie veiliger te maken. De IoT Cybersecurity Aliance bestaat onder meer uit AT&T, Nokia, IBM, Symantec, Palo Alto Networks en Trustonic.

De uitgesproken intentie van de groep is om onderzoek te doen naar de beveiliging van IoT-apparaten. Het is dan ook niet de bedoeling om standaarden te zetten, maar om bedrijven en consumenten in te lichten over de mogelijke gevaren. De Alliance wil wel beleid dat gemaakt wordt, en standaarden die gezet worden voor de beveiliging van het IoT middels zijn onderzoek beïnvloeden.

De oprichting van de alliantie komt op een goed moment: er komen steeds meer aan het internet verbonden apparaten op de markt, die op meerdere manieren erg kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Vooral apparaten voor consumenten liggen onder een vergrootglas, daar die vaak niet of nauwelijks beveiligd zijn.

De kwetsbaarheden gaan echter veel verder volgens de oprichters en gelden ook voor netwerken, de cloud en applicaties. AT&T stelt dat het over de afgelopen drie jaar een toename van 3000 procent in het aantal aanvallers dat IoT-apparaten scant op zoek naar kwetsbaarheden heeft gezien. Daarnaast zijn bedrijven volgens AT&T over het algemeen er niet zeker van dat hun apparaten daadwerkelijk goed beveiligd zijn.

“De combinatie van interesse vanuit de aanvaller en zorgen van de consument, kunnen de rooskleurige toekomst die veel fabrikanten zien voor het Internet of Things beschadigen, of zelfs helemaal verpesten,” aldus Pund-IT analist Charles King tegenover PC World.

De Alliantie is van plan om samen onderzoek te doen naar alle gebieden waar het IoT mogelijk een rol speelt, waaronder auto’s, gezondheidszorg, industriële IoT-toepassingen en zogenaamde ‘slimme’ steden.

De doelen en methoden van de groep komen overeen met die van het Industrial Internet Consortium, dat sinds 2014 bestaat. Leden daarvan zijn onder meer AT&T en IBM, en dat richt zich ook op de beïnvloeding van IoT-standaarden op meerdere gebieden. De focus van het Consortium ligt echter op de industrie.