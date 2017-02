NSA: Windows 10 geschikt voor vertrouwelijk gebruik in overheidsorganisaties

Security

Microsoft heeft bekendgemaakt dat zijn nieuwste besturingssysteem, Windows 10, is goedgekeurd voor vertrouwelijk gebruik. De Amerikaanse National Security Agency (NSA) heeft het systeem en de Surface-tablets gekeurd. De Surface is het enige Windows 10-apparaat op de lijst van de NSA.

Microsoft stelt dat de NSA-keuring een belangrijke bevestiging is van de veiligheid van de software- en hardwarecombinatie waar de Surface-producten toe behoren. Het betekent ook meteen dat het bedrijf nu contracten kan tekenen met Amerikaanse overheidsdiensten en op Windows 10-gebaseerde oplossingen kan aanbieden aan deze diensten.

“Onze klanten behoren tot de meest veiligheidsbewuste in de wereld. Laten zien hoe toegewijd we zijn in het voldoen aan hun vereisten is voor ons van groot belang,” aldus Microsoft in een statement. “Vandaag kunnen we bekendmaken dat zowel Windows 10 als de Surface-apparaten, waaronder de Surface Pro 3, Surface Pro 4 en Surface Book zijn toegevoegd aan de Commercial Solutions for Classified Programs (CSfC) lijst van de NSA. De plaatsing op de CSfC-lijst laat zien dat Windows 10 en de Surface-apparaten (de enige Windows 10-apparaten die op dit moment op de lijst staan), indien gebruikt in een goedgekeurde oplossing, kunnen voldoen aan de hoogste veiligheidseisen voor gebruik in vertrouwelijke omgevingen.”

Microsoft zet volop in op overheidscontracten. Het bedrijf heeft bijvoorbeeld net een contract getekend met het Amerikaanse Ministerie van Defensie en zal in het kader daarvan Windows 10 op 4 miljoen apparaten gaan leveren. Tegelijk werkt het met andere organisaties van over de hele wereld om hen over te laten stappen op Windows 10. Dat de NSA nu zijn zegen geeft, zal een belangrijk verkoopargument worden.