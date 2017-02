Intel komt na vijf jaar met nieuwe generatie Itanium-processoren

Hardware

Intel komt met een nieuwe generatie processoren in de Itanium-reeks, de vorige generatie dateert alweer uit 2012. Kittson zal vermoedelijk de laatste generatie in de reeks worden en bevindt zich op dit moment in een teststadium. Grotere leveringen beginnen later dit jaar volgens woordvoerders van het bedrijf.

Itanium-chips worden onder meer gebruikt in mainframes en servers. Op dit moment worden de processoren nog getest, maar later dit jaar zullen ze op de markt verschijnen. HPE zal met nieuwe servers komen die voorzien zullen zijn van een Kittson-processor en beloven klanten hier tot minstens 2025 ondersteuning voor te bieden.

Ondanks deze wederopleving, lijkt de Itanium-reeks binnenkort wel tot een einde te komen. De verwachting is namelijk dat Intel na Kittson geen nieuwe chips meer maakt in de Itanium-reeks. Dat heeft met twee zaken te maken: Intel focust zich enkel nog op winstgevende producten. Daar behoort de Itanium-reeks niet per definitie bij, want de financiële prestaties daarvan verbleken bij die van de Xeon-reeks.

Sterker nog, Intel heeft de afgelopen tijd klanten proberen over te halen om de Itaniun-processoren links te laten liggen en over te stappen naar de Xeon-chips. Die hebben ondertussen een marktaandeel van 90 procent, dus heel vreemd is het niet dat Intel daar voorkeur voor heeft.

De Itanium-processoren werden in samenwerking met HP ontwikkeld en in 2001 op de markt gebracht. Het doel was om oudere mainframe-architecturen zoals SPARC te kunnen vervangen, maar dat is niet gelukt. De grootste ‘vijand’ is eigenlijk Intels eigen Xeon-chip gebleken, dat vooral opgepikt werd door fabrikanten voor de low-end en mid-range servermarkt.

Er zijn nog vrij weinig specificaties bekend van de Itanium Kittson processoren. Wel heeft Intel al laten weten dat ze HP-UX en OpenVMS zullen ondersteunen. De vraag is of klanten Kittson niet beter kunnen overslaan en naar de x86 Xeon-chips over kunnen stappen, maar dat is wellicht te duur voor klanten die Kittson gebruiken.

Overigens bieden HPE en Dell wel diensten om code van Kittson-mainframes over te zetten naar nieuwere x86-servers. Het proces is echter duur en vereist veel testen om te zien of de code wel stabiel genoeg is.