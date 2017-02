Apple krijgt patent voor vingerafdrukscanner in touchscreen

Mobile

Geruchten over het verdwijnen van de thuisknop, reeds tien jaar een vast fenomeen in de smartphones van Apple, zijn er genoeg. Maar ze moeten nog bewaarheid worden, een moment dat steeds dichterbij lijkt te komen. Apple heeft nu een patent toegewezen gekregen dat het mogelijk maakt een virtuele thuisknop te plaatsen in het aanraakscherm, inclusief vingerafdrukscanner.

De toewijzing, gespot door AppleInsider, werd afgelopen dinsdag aan het publiek onthuld door het Amerikaanse Patent and Trade Office. Waar op dit moment aan de onderkant van het smartphonescherm een thuisknop zit, moet in dit patent die knop geheel weggehaald worden. Een virtuele variant neemt verder de taken hiervan over, waaronder die van de vingerafdrukscanner.

De iPhone 7 (review) vormde een eerste stap richting het verdwijnen van de thuisknop. Bij deze smartphone werd die knop namelijk weggelaten en kwam de vingerafdrukscanner onder het glas te liggen. Wel geeft het scherm middels een trillingsmotortje haptische feedback, waardoor het lijkt alsof zich daar een fysieke knop bevindt.

Sinds wijlen Apple CEO Steve Jobs in 2007 de eerste iPhone presenteerde, is de ronde thuisknop centraal geweest in de navigatie van de smartphones. Geruchten rond de verdwijning hiervan doken al in 2013 op, toen Touch ID geïntroduceerd werd.

Naar verluidt wil Apple met zijn eerstvolgende toestel, de iPhone 8, afstappen van de thuisknop. Dit jaar bestaat de iPhone al tien jaar, dus is het volgens velen tijd voor grote veranderingen. Zo zou de iPhone 8 dus geen fysieke thuisknop meer hebben en een geheel glazen voor- en achterkant krijgen. Het toestel zou draadloos opgeladen kunnen worden en van een irisscanner voorzien worden. Een ander verhaal is dat het toestel een gebogen OLED-display krijgt.

Over dat scherm was vandaag nog een ander gerucht. Apple schijnt te overwegen om de Chinese firma BOE de schermen voor de volgende iPhone te laten leveren. Dat zouden dan OLED-displays moeten worden, waar de huidige iPhones nog voorzien worden van LCD-schermen van onder meer LG, Samsung en Sharp.