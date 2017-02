Intel Security vermindert fragmentatie in security met nieuwe aanpak

Security

Intel Security heeft vandaag twee nieuwe platformen gelanceerd, waarmee het probeert de fragmentatie op het gebied van cyberveiligheid tegen te gaan. Verschillende leveranciers leveren op dit moment allemaal eigen oplossingen voor veiligheidsproblemen. Dit is volgens Intel Security niet houdbaar in de strijd tegen kwaadwillenden.

Het bedrijf lanceert om die reden nu de Intel Security Innovation Alliance en de Cyber Threat Alliance (CTA). Dit zijn partnerovereenkomsten die de integratie van oplossingen van verschillende leveranciers mogelijk moeten maken. “Het transformeren van geïsoleerde technologieën tot één samenhangend securitysysteem is op dit moment zonder enig twijfel de grootste uitdaging voor organisaties,” vertelt Chris Young, senior vice president en general manager van de Intel Security Group.

De gedachte is dat als “mensen, producten, organisaties en industrieën” met elkaar samenwerken, de fragmentatie in security tegengaan wordt en ze zo het “gevecht met onze tegenstanders” beter aan kunnen. Volgens Young is “dat […] mogelijk door middel van automatisering, partnerschappen en coherente, uniforme architecturen.”

In zijn persbericht omschrijft Intel Security een “dringende behoefte” vanuit de technologie-industrie om de huidige fragmentatie van technologieën te verminderen. Om hierin te voorzien komt het met een aantal nieuwe productintegraties en updates, nieuwe partnerovereenkomsten en meer samenwerkingsmogelijkheden op basis van open source en standaarden. Dit is er allemaal op gericht om de effectiviteit van de securityinfrastructuur te vergroten via een groot, open ecosysteem.

Bij oprichting zijn er vijftien bedrijven lid van de Intel Security Innovation Alliance, waaronder Bay Dynamics, Dropbox, Kaspersky Labs, SailPoint en ThreatConnect. Wat de Cyber Threat Alliance betreft, gaat het om een geheel nieuwe en onafhankelijke organisatie. Deze krijgt de komende twee jaar 1 miljoen dollar van bedrijven als Cisco, Fortinet, Intel Security, Palo Alto Networks en Symantec.