HP lanceert cybersecurity-serie ‘The Wolf’

Security

HP Inc. is van plan de consumenten en bedrijven bewuster te maken van de dagelijkse veiligheidsrisico’s waar ze mee te maken hebben bij het gebruiken van technologie. Om die reden lanceert HP Studios een nieuwe online serie, The Wolf genaamd, met hoofdrol voor vermaard acteur Christian Slater.

De serie demonstreert hoe makkelijk het is om zakelijke netwerken te hacken en hoe bedrijven zich kunnen beschermen. Slater speelt in de serie een hacker die enkel bekend staat als The Wolf, die een bedrijf binnendringt en kwetsbare punten in het netwerk uitbuit om ze te hacken.

HP hoopt middels de serie, die op dit moment vier afleveringen van elk twee minuten heeft, bedrijven bewust te maken van de risico’s die ze nemen als hun netwerken niet goed beveiligd zijn. Beveiliging is niet alleen meer een zorg voor de IT-afdeling, demonstreert men, maar voor iedereen in het bedrijf.

“De wereld van connected devices blijft exponentieel groeien, en daarmee ook de ontwikkeling en omvang van cyberaanvallen. Het beveiligen van apparaten, data en identiteiten is cruciaal in het bouwen van vertrouwen in technologie en met wie en met wat we willen verbinden”, zegt Antonio Lucio, HP Chief Marketing & Communications Officer. “HP is een vooraanstaande speler in de doorlopende reis naar een veilige toekomst van computing, en The Wolf is een creatieve manier om meer bewustzijn te creëren bij deze groeiende uitdaging voor bedrijven.”

De serie is geregisseerd door BAFTA- en Emmy-genomineerd regisseur Lance Acord. De editing is verzorgd door Oscar-winnaar Kirk Baxter. Bekijk hieronder de eerste aflevering. De rest is op het YouTube-kanaal van HP Studios te vinden.