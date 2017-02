Zyxel komt met 802.11ac Wave 2, MU MIMO LTE-gateway, de LTE5366

Networking

De berichtenstroom met betrekking tot het Mobile World Congress over twee weken in Barcelona begint zo langzamerhand op gang te komen. Vanochtend konden we al melden waarmee D-Link daar gaat komen, nu hebben we ook de eerste aankondiging van Zyxel binnengekregen. Het gaat om de LTE5366, volgens Zyxel een van de eerste indoor LTE-gateways met ondersteuning voor 802.11ac Wave 2 wifi, ook bekend als MU MIMO.

De LTE5366 is zoals gezegd een gateway, en dus geschikt voor alle diensten die je op een netwerkendpoint nodig zou kunnen hebben: internet, iptv en telefonie. Hij ondersteunt de Cat.6-standaard als het gaat om lte. Dit houdt in dat de maximale downloadbandbreedte 300 Mbps bedraagt en de upload maximaal 50 Mbps. Hij is overigens ook geschikt voor deze regionen: zowel TDD (Time Division Duplex) als FDD (Frequency Division Duplex) wordt ondersteund. Bij de eerste technologie wordt de beschikbare bandbreedte opgedeeld in tijdsdelen (dus send, receive, send, receive, enzovoorts). Dit is een wat minder kostbare manier om een lte-verbinding op te zetten en te onderhouden en is onder andere gangbaar in China. In Europa gebruiken we FDD, waarbij er binnen de beschikbare bandbreedte tegelijkertijd verzonden en ontvangen kan worden.

De ‘party trick’ van de Zyxel LTE5366 is echter dat het een van de eerste apparaten in zijn soort is die MU MIMO ondersteunt. Voor thuisgebruik voegt MU MIMO over het algemeen niet enorm veel toe, omdat daar bij de meeste mensen simpelweg niet genoeg clients verbonden zijn. Voor zakelijke toepassingen is deze technologie een stuk interessanter, ook als je ergens ad hoc een internetverbinding wilt aanbieden, bijvoorbeeld tijdens een evenement op een tijdelijke locatie. Hou er overigens wel rekening mee dat MU MIMO alleen werkt als de clients dit ook daadwerkelijk ondersteunen.

Verder is er op papier in ieder geval in alle gangbare aansluitingen voorzien op de Zyxel LTE5366. Zo zijn er vier lan-poorten beschikbaar, waarvan de eerste kan worden ingezet als wan-poort. Hij is dus ook als ‘gewone’ router in te zetten, eventueel met de lte-aansluiting als failover. Verder zijn er twee externe antenne-aansluitingen aangebracht voor het mobiele signaal, mocht dit standaard niet toereikend zijn. Tot slot zit er een RJ11-telefoonaansluiting en een usb 2.0 poort voor het delen van de inhoud van een opslagmedium.

De exacte datum waarop de Zyxel LTE5366 beschikbaar komt is ons niet bekend, behalve dan dat het ‘sometime this year’ is. Over de prijs is ons op het moment van schrijven ook nog niets bekend. Wil je meer weten over de LTE5366, dan kun je via deze link de spec sheet raadplegen.