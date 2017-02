KGI: iPhone 8 krijgt zelfde touchbar als MacBook

Mobile

De laatste tijd zijn er veel nieuwe geruchten rond de volgende iPhones. Er zouden meerdere modellen komen: twee opvolgers van de iPhone 7 en 7 Plus en een speciale iPhone 8. Over dat laatste model is nu weer een nieuw gerucht. Het schijnt dat de onderkant van het toestel eenzelfde soort aanraakbalk krijgt als de MacBook Pro.

Dit stelt de doorgaans welingelichte Apple-analist Ming-Chi Kuo van KGI. Hij schrijft in zijn nieuwste rapportage dat Apple in feite twee schermen integreert op de voorkant van het toestel. Het hoofdscherm, waar de apps op draaien, is 5,15-inch en beschikt over een resolutie van 2.436×1.125 pixels.

Belangrijker is echter het extra scherm dat onderaan de smartphone geïntegreerd zou worden. Dat zou anderhalve centimeter hoog worden en over de hele breedte van de iPhone lopen. Het kleine aanraakscherm is dan vergelijkbaar met dat van de MacBook Pro, waarbij de functieknoppen ook vervangen zijn door een aanraakscherm.

Als het aanraakscherm er daadwerkelijk komt, betekent dat ook meteen dat de thuisknop gaat verdwijnen. Die zou mogelijk vervangen worden door een vingerafdrukscanner die onder het scherm ligt. Daarvoor kreeg Apple gisteren nog een patent toegewezen. Een andere optie, die Kuo omschrijft, is dat Apple de vingerafdrukscanner geheel weglaat en vervangt door andere biometrische scanners. Een van de opties zou dan een irisscanner zijn.

“De meest opvallende verandering van de OLED-iPhone wordt het scherm dat de hele voorkant in beslag neemt, samen met het verdwijnen van de thuisknop en de huidige vingerafdrukscanner. We verwachten dat de OLED-iPhone en 5,8-inch fysiek OLED-paneel krijgt. Maar de daadwerkelijke display grootte wordt 5,15-inch en de rest wordt een gebied voor functies (bijvoorbeeld virtuele knoppen)”, schrijft Kuo.

De iPhone 8 zou dan bijvoorbeeld onderin een aantal snelkoppelingen krijgen, of bedieningsknoppen voor audio en video. De iPhone 8 zou 1.000 dollar kosten en is daarmee duurder dan de iPhone 7 Plus. Dat komt naar het schijnt vanwege het compleet glazen ontwerp, draadloos laden en veel meer nieuwe functies.