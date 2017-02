‘Verizon zet overname Yahoo door, maar met korting van 250 miljoen dollar’

Business

Verizon lijkt de overname van Yahoo toch door te gaan zetten, wel zou het bedrijf een korting hebben bedongen op de overnameprijs van 4,8 miljard dollar. Verizon zou 250 miljoen dollar minder gaan betalen, vanwege de hacks en het uitlekken van gebruikersdata.

Verizon en Yahoo maakte vorig jaar de overname bekend voor een bedrag van 4,8 miljard dollar. Daarna kwam Yahoo echter met het nieuws naar buiten dat het in de afgelopen jaren tot twee keer toe is gehackt, en dat daarbij gebruikersgegevens zijn buitgemaakt, eerst ging het om 500 miljoen gebruikersaccounts en later om 1 miljard gebruikersaccounts. Daarna volgde al snel een hele serie geruchten wat Verizon zou gaan doen, zou het de overname alsnog doorzetten of zou het afhaken omdat de overname simpelweg te risicovol zou zijn.

Verschillende bronnen hebben aan Bloomberg laten weten dat de overname in kannen en kruiken is, maar wel met een korting van 250 miljoen dollar. Het overnamebedrag komt daarmee uit op 4,55 miljard dollar. Wel worden de termijnen iets opgeschoven, Verizon zou eigenlijk eind maart Yahoo inlijven, maar dat wordt nu eind juni. Eerst moeten de bedrijven het lagere overnamebedrag nog naar buiten gaan brengen.

We de exacte waarde van Yahoo is, is moeilijk vast te stellen, wel stelt het bedrijf meer dan een miljard actieve maandelijkse gebruikers te hebben, die maken vooral gebruik van de zoekmachine, Flickr, Tumblr en Yahoo’s e-maildienst. Verizon neemt overigens alleen de internetactiviteiten over inclusief de naam Yahoo. Het bedrijf wat overblijft bezit aandelen in het Chinese Alibaba en Yahoo Japan, dat bedrijf zal worden omgevormd tot een investeringsmaatschappij, met de naam Altaba.