Chinese smartphonefabrikanten sterk in opkomst

2016 is een jaar van verandering in de smartphonemarkt. Niet alleen gingen er meer toestellen over de toonbank, ook nam de prominentie van Chinese fabrikanten verder toe. Verder werd de markt in het vierde kwartaal flink opgeschud door de problemen met de Samsung Galaxy Note 7.

Onderzoeksbureau Gartner heeft vandaag de laatste cijfers over 2016 gepresenteerd. Allereerst zijn er de cijfers over het vierde kwartaal, en op de tweede plaats is er het jaartotaal. Over het laatste kwartaal van 2016 namen de verkopen van smartphones met 7 procent toe; over het gehele jaar genomen met 5 procent.

Strijd tussen Samsung en Apple

Sinds het vierde kwartaal van 2014 is Apple niet meer de grootste smartphonefabrikant van de wereld op basis van het aantal verkopen. Die positie heeft het eind 2016 echter heroverd op Samsung, vermoedelijk bovenal door de problemen van de Galaxy Note 7. “De verkopen van Samsung-telefoons begonnen in het derde kwartaal van 2016 af te nemen, de beslissing om te stoppen met de Galaxy Note 7 zorgde vervolgens voor een verdere afname in het aantal verkochte Samsung-smartphones in het vierde kwartaal,” vertelde onderzoeksdirecteur Anshul Gupta van Gartner in de toelichting op het rapport.

“Het terugtrekken van de Galaxy Note 7 zorgde voor een groot gat in Samsung’s smartphone-aanbod met grote schermen.” Tegelijk signaleert Gupta groeiende concurrentie vanuit Chinese fabrikanten in het goedkope en middensegment van de markt, waar Samsung voorheen ook altijd groot was.

Als gevolg hiervan is Samsung niet meer de grootste fabrikant in het vierde kwartaal en wist Apple de koppositie over te nemen. Hieronder de cijfers over het laatste kwartaal van 2016.

Apple – 77,03 miljoen exemplaren verkocht (17,9% marktaandeel) Samsung – 76,78 miljoen exemplaren verkocht (17,8% marktaandeel) Huawei – 40,80 miljoen exemplaren verkocht (9,5% marktaandeel) Oppo – 26,70 miljoen exemplaren verkocht (6,2% marktaandeel) BBK – 24,28 miljoen exemplaren verkocht (5,6% marktaandeel)

Rest – 185,92 miljoen exemplaren verkocht (43,1% martkaandeel)

Groeiende prominentie Chinese fabrikanten

Huawei, Oppo en BBK zijn allemaal Chinese fabrikanten, en over het hele jaar genomen wisten ze steeds meer toestellen te verkopen en wordt hun positie steeds sterker in de smartphonemarkt. Volgens Gupta komt dat omdat de fabrikanten steeds meer midrange en high-end toestellen maken. Een specifiek voorbeeld daarvan is de Huawei Mate 9, die “geïntroduceerd werd binnen een maand nadat Samsung stopte met de Galaxy Note 7 – perfect dus om het als een alternatief te presenteren.”

Tegelijk is over het geheel genomen Samsung nog altijd de grootste smartphonefabrikant van 2016. Apple volgt, maar daarna is het vooral een Chinees feestje. De vraag is wat er nu de komende kwartalen gebeurt, als Samsung en Apple bijvoorbeeld met grote nieuwe vlaggenschipmodellen komen. Hieronder de top vijf van 2016.

Samsung – 306,45 miljoen verkochte exemplaren (20,5% marktaandeel; was 22,5%) Apple – 216,06 miljoen verkochte exemplaren (14,4% marktaandeel; was 15,9%) Huawei – 132,82 miljoen verkochte exemplaren (8,9% marktaandeel; was 7,3%) Oppo – 85,30 miljoen verkochte exemplaren (5,7% marktaandeel; was 2,8%) BBK – 72,4 miljoen verkochte exemplaren (4,8% marktaandeel, was 2,5%)

Rest – 682,31 miljoen verkocht exemplaren (45,5% marktaandeel, was 49,1%)

– 682,31 miljoen verkocht exemplaren (45,5% marktaandeel, was 49,1%) Totaal – 1.495.358.000 verkochte exemplaren

Totale hegemonie Android

In zijn rapport schrijft Gartner tot slot nog over de mobiele besturingssystemen. De onbetwiste marktleider blijft Android, dat in het vierde kwartaal van 2016 nog altijd een marktaandeel van 81,7% had. Dat aandeel is verder gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, toen het nog een aandeel van 80,7% had. Apple’s iOS is het enige andere mobiele besturingssysteem van enige significantie, de rest verbleekt er simpelweg bij.