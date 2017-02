Microsoft verplaatst Patch Tuesday naar 14 maart

Apps & Software

Gisteren werd bekendgemaakt dat Microsoft zijn maandelijkse Patch Tuesday moest uitstellen. Wanneer de geplande updates wel beschikbaar komen was toen nog onduidelijk, maar Microsoft heeft nu laten weten dat deze op 14 maart verschijnen.

Op de eigen website plaatste Microsoft de volgende update bij het oorspronkelijke bericht:

“We zullen de updates leveren als onderdeel van de geplande patch tuesday van maart, 14 maart 2017.”

Daarmee komt de Patch Tuesday van februari gewoon te vervallen. Het bericht dient ter aanvulling op de aankondiging die Microsoft gisteren plaatste, waarin het schreef de Patch Tuesday van februari uit te stellen. Toen schreef het bedrijf het volgende:

“Onze prioriteit ligt bij het bieden van de best mogelijke ervaring voor klanten in het onderhouden en beschermen van hun systemen. Deze maand ontdekten we op het laatste moment een probleem dat sommige klanten kunnen merken en niet op tijd opgelost was voor onze geplande updates van vandaag. Na zorgvuldig alle opties afgewogen te hebben, hebben we besloten de updates van deze maand uit te stellen. We bieden onze excuses aan voor ongemak dat veroorzaakt wordt door deze verandering van het bestaande plan.”

Waarom Microsoft besloot tot het uitstel is niet bekend. Het bedrijf wil tegenover media geen toelichting geven. Geruchten zijn er natuurlijk wel. Microsoft stapte deze maand over op een nieuw systeem om updates uit te rollen en die overstap zou niet goed gegaan zijn.