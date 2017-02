‘Huawei ontwikkelt eigen stemassistent’

Mobile

De Chinese smartphonefabrikant Huawei schijnt te werken aan een eigen stemassistent, waarmee het bedrijf het op wil nemen tegen onder meer Apple’s Siri, Microsoft’s Cortana en Amazon’s Alexa. De assistent zou binnenkort al geïntroduceerd moeten worden op de Chinese toestellen van de fabrikant. Of en wanneer er een Amerikaanse en Europese variant komt is niet bekend.

Persbureau Bloomberg meldt dit op basis van mensen bekend met de materie. “Een team van honderd technici bevindt zich in een vroeg ontwikkelingsstadium van de technologie in de kantoren van het bedrijf in Shenzhen, China,” schrijft Bloomberg. Het zou gaan om een forse investering van Huawei, die erop gericht is een stemassistent te ontwikkelen om te kunnen concurreren met Apple’s Siri, Amazon’s Alexa, Microsoft’s Cortana en Google Assistent.

In eerste instantie wordt de technologie alleen ontwikkeld voor Chinese gebruikers. Buiten China zal het bedrijf voorlopig gebruik maken van de assistenten van Amazon en Google, maar later zou de assistent wellicht ook naar andere landen komen. Met de stemassistent wil Huawei zijn apparaten verder onderscheiden van de grote concurrentie op de markt, maar betreedt het meteen een overvol marktsegment.

Huawei is namelijk verre van de enige smartphonefabrikant die werkt aan de ontwikkeling van een eigen virtuele assistent. Samsung kocht bijvoorbeeld vorig jaar het bedrijf achter stemassistent Viv, dat het later dit jaar met de Galaxy S8 onder de naam Bixby naar zijn smartphones brengt. En dan is er nog de Chinese zoekgigant Baidu die ook een eigen stemassistent ontwikkelt.

Eerder vandaag bleek overigens dat Huawei een steeds sterkere positie krijgt op de wereldwijde smartphonemarkt. In 2016 groeide het marktaandeel van het bedrijf naar 8,9 procent, waarmee het na Apple en Samsung de nummer drie van de wereld bleek. Het maken van een eigen virtuele assistent kan helpen de concurrentie met die twee bedrijven beter aan te gaan.