HP Inc. voegt Sure Click beveiligingsapplicatie toe aan pc’s

HP Inc. zet de laatste tijd fors in op beveiliging, iets wat ook al duidelijk bleek uit het recent uitgebrachte filmpje ‘The Wolf‘ met Christian Slater in de hoofdrol. Tijdens de RSA Conference heeft het bedrijf HP Sure Click aangekondigd. Dit is een samenwerking met Bromium en zorgt voor een hardwaregebaseerde extra beveiligingslaag tijdens het browsen.

Onderzoek wijst volgens HP uit dat 81 procent van de IT-managers het surfen op onbeveiligde sites ziet als de primaire bron van online aanvallen. Met name het feit dat onveilige websites er steeds ‘echter’, veiliger en betrouwbaarder uit gaan zien, zorgt ervoor dat dit risico steeds groter wordt.

HP Sure Click moet een groot gedeelte van dit type besmettingen tegen kunnen gaan. Dit doet het dankzij de Bromium-basis door iedere browsesessie en ieder tabblad dat je opent in een mini virtuele machine uit te voeren. Op deze manier isoleert het de code die wordt uitgevoerd tijdens deze sessie, zonder dat dit in ieder geval in theorie ten koste gaat van prestaties. Klikt een gebruiker bijvoorbeeld op een link die ransomware installeert op je computer, dan wordt dit proces ook in gang gezet. Aangezien het geheel in een geïsoleerde omgeving draait, hoef je alleen het venster maar te sluiten en de dreiging is weg. Op het moment dat je het tabblad of het browservenster sluit, wordt de virtuele machine namelijk weer uit de lucht gehaald en voorgoed verwijderd.

Sure Click is een stukje software dat in het besturingssysteem is ingebouwd en werkt alleen voor browsergebaseerde aanvallen. Op dit moment worden Internet Explorer en Chromium (Chrome nog niet overigens) ondersteund, de twee meest gebruikte browsers in de grootzakelijke wereld, zo hebben we ons laten vertellen.

Sure Click wordt in eerste instantie gericht op de zakelijke markt, wat bij HP neerkomt op de Elite-lijn van pc’s. De tijdens CES aangekondigde EliteBook x360 is als eerste aan de beurt, in de lente. Vanaf de tweede helft van 2017 is het een standaardapplicatie op Elite-pc’s.

Voor meer informatie over HP’s kijk op beveiligings- en beheerfuncties voor pc’s uit de Elite-lijn, kun je deze link volgen.