TomTom Telematics passeert mijlpaal van 700.000 voertuigen

Business

TomTom Telematics heeft een mooie mijlpaal bereikt. Er zijn nu 700.000 voertuigabonnementen voor zijn connectedcar- en fleet management-oplossingen (FMS). Met meer dan 46.000 klanten heeft TomTom nu een belangrijke positie in Europa als FMS-leverancier.

De afgelopen jaren maakte TomTom Telematics een groei met dubbele cijfers door. Het bedrijf schrijft die resultaten zelf toe aan zijn “toewijding aan innovatie en continue investering in R&D”. Dit stelt Managing Director Thomas Schmidt van TomTom Telematics. “Op dit moment staan we aan de vooravond van een spannend, nieuw tijdperk voor de fleet management-branche,” licht hij verder toe.

De komende tijd probeert het bedrijf die tijd in te luiden middels de lancering van nieuwe apps, nieuwe oplossingen en integraties, zodat het klanten in alle sectoren kan bedienen. “Hierdoor kunnen zij kosten verlagen en efficiëntie vergroten, wat vervolgens weer een concreet effect op de winstgevendheid van hun bedrijf kan hebben.”

Centraal in TomTom Telematics, een business unit van TomTom, staat WEBFLEET. Dat is een SaaS-oplossing voor wagenparkbeheerders, die helpt bij het effectief beheren van voertuiggegevens. De kracht van dit platform ligt in het benutten van schaalvoordelen, waardoor TomTom Telematics zijn business buiten de kernactiviteiten op het gebied van fleet management kan ontwikkelen en zodoende kan blijven groeien.

Afgezien van het ondersteunen van wagenparkbeheer, stelt TomTom Telematics bedrijven er ook toe in staat voertuigprestaties te verbeteren, brandstof te besparen en bestuurders te ondersteunen. Het bedrijf bedient niet alleen kleine en grote bedrijven, maar ook verzekeringsmaatschappijen, verhuurbedrijven, leasemaatschappijen en importeurs.