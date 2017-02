Google’s Project Loon bijna klaar voor lancering

Networking

Google is dankzij kunstmatige intelligentie een stuk dichterbij de publieke lancering van Project Loon. Dat project, dat binnen Alphabet divisie X Labs ontwikkeld wordt, is er om middels weerballonnen internet naar slecht bereikbare, of gewoon afgelegen gebieden te kunnen brengen.

Door het gebruik van kunstmatige intelligentie is het nu mogelijk om de ballonnen op één plek te laten zweven. Daarvoor moet de software weerpatronen voorspellen, zodat de ballonnen indien nodig kunnen stijgen of dalen, om gebruik te maken van stabiele windstromen. Dankzij een nieuw algoritme is de lancering volgens Google nu “jaren dichterbij” gekomen. Sterker nog, dankzij het nieuwe algoritme kunnen onderzoekers nu redelijk precies de plek van de ballonnen bepalen. Daardoor is het aanbieden van internet op specifieke plekken een stuk makkelijker. Het heeft ertoe geleid dat Google het systeem nu “binnen een paar maanden” wil lanceren.

Google heeft al verschillende testen gedaan en vliegt al jaren met de ballonnen, maar tot op heden ging het bedrijf er vanuit dat er een continue stroom aan ballonnen rond de wereld moest zijn, dat hoeft niet meer met dit nieuwe algoritme. Hierdoor zijn er veel minder ballonnen nodig en kunnen de kosten fors naar beneden, waardoor een commercieel product meer levensvatbaar is. “We kunnen nu een experiment houden, en een netwerk aanbieden op een bepaalde plek in de wereld met tien, twintig of dertig ballonnen,” aldus Astro Teller, hoofd van X Labs, tegenover Recode.

Project Loon werd gelanceerd in 2013. Het idee is simpel: met behulp van grote weerballonnen en de nodige apparatuur, brengt Google een internetverbinding naar afgelegen plekken op de wereld. Elke ballon kan tot zes maanden in de lucht blijven en biedt internet voor een gebied van maar liefst 780 vierkante kilometer. Snelheden tot 15 megabyte per seconde – genoeg om een live video te streamen – zijn hiermee mogelijk. Google werkt samen met lokale providers in de landen waar de ballonnen actief zijn om verbinding te maken met het internet.