F-Secure neemt Inverse Path over

Business

Cybersecuritybedrijf F-Secure heeft Inverse Path overgenomen. Dat is een van de marktleiders in het aanbod van beveiligingsdiensten voor luchtvaart, automotive en industriële besturingssystemen. Met de overname wil F-Secure zijn positie als dienstverlener voor bedrijven in kritieke sectoren met een uitdagende IT-infrastructuur versterken.

Inverse Path richt zich voornamelijk op middelgrote organisaties en de enterpriseorganisaties die in de Fortune 500 zijn opgenomen. Het staat bekend om softwaretoepassingen en beveiliging van hardware voor de uitdagendere sectoren. Zo is er het project USB Armory, dat bestaat uit een USB-stick, ontworpen als mobiel platform voor persoonlijke beveiligingsapplicaties.

Andrea Barisani, oprichter van Inverse Path, voegt zich bij het team van de consultants van F-Secure. Hij gaat daar leiding geven aan de afdeling Hardware Security, wat goed past bij zijn expertise. Hij is expert in grootschalige defensie van infrastructuur, penetratietesten en code-audits en heeft een voorkeur voor omgevingen waarin veiligheid een kritieke rol speelt.

“In de afgelopen tien jaar heeft Inverse Path een unieke set consultancyvaardigheden ontwikkeld,” begon Barisani in de aankondiging van de overname. “Hierdoor lopen wij vooraan in beveiligingsonderzoek en zijn wij leider in geïntegreerde beveiligingssystemen voor opkomende industrieën zoals automotive en luchtvaart.”

De overname door F-Secure maakt het volgens hem makkelijker om nieuw talent aan te trekken en nieuwe capaciteiten te ontwikkelen. Daarmee wil hij “nieuwe en bestaande klanten nog beter van dienst kunnen zijn”.

F-Secure laat zelf weten dat de expertise van Inverse Path perfect is ter aanvulling op zijn consultancy-activiteiten. De gedachte is volgens Executive Vice President van Corporate Strategie and Development Jyrki Tulokas om met de expertise van Inverse Path “onze positie als mondiale leider in digitale beveiliging” te versterken.