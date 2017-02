Amazon gaat dit jaar 15.000 nieuwe mensen aannemen in Europa

Business

Amazon heeft plannen bekendgemaakt waaruit duidelijk wordt dat het zijn Europese personeelsbestand met 30 procent wil laten groeien dit jaar. Het afgelopen jaar heeft Amazon in totaal 10.000 nieuwe werknemers aangesteld in Europa, waarmee het totaal is uitgekomen op 50.000 werknemers. In 2017 komen er opnieuw 15.000 mensen bij.

Amazon heeft recent al bekendgemaakt dat er in de Verenigde Staten maar liefst 100.000 extra mensen nodig zijn, een stuk meer nog dan in Europa, maar met een groei van 30 procent mag ook Europa niet klagen. Amazon is een hele grote werkgever en lijkt de komende jaren nog fors door te groeien.

“We blijven in Europa fors investeren in fulfillment, customer service, cloud technologie, research and development, machine learning, advanced logistics en nog veel meer”, aldus Xavier Garambois, vice president Amazon EU Retail. Hij vervolgt; “Met deze investeringen ontstaat ook een groeiend aantal vacatures”

Amazon laat weten allerlei verschillende mensen te willen aannemen, van gevestigde ontwikkelaars tot posities voor starters op de arbeidsmarkt. Het bedrijf heeft 100 kantoren, fulfillment centers en Amazon Web Services datacenters in Europa. Wel laat het bedrijf weten dat de meeste banen op dit moment zijn voor de fulfillment centers in Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en het Verenigde Koninkrijk. Waarvan de meeste nog dit jaar geopend moeten gaan worden.

Amazon ligt momenteel ook onder een vergrootglas in Europa, de Europese Commissie kijkt naar zaken als belastingen, concurrentie en e-book contracten. De Europese Commissie wil het economische speelveld gelijk houden en als Amerikaanse techbedrijven de regels aan hun lars lappen dan kunnen ze rekenen op forse boetes. Nu Amazon heel duidelijk bekend heeft gemaakt fors te gaan investeren in Europa, hoopt het wellicht onder het vergrootglas uit te komen.