Bill Gates pleit voor loonbelasting op robots

Bill Gates heeft in een interview met Quartz een opmerkelijke uitspraak gedaan. De oprichter en voormalig CEO van Microsoft, stelt dat robots die werknemers gaan vervangen belast moeten worden met een soort loonbelasting. Deze belasting kan volgens Gates dan gebruikt worden om werknemers om te scholen naar banen die wel nodig zijn.

Gates stelt in het interview een simpel voorbeeld, een gemiddelde werknemer in een fabriek is zo’n 50.000 dollar waard. Over dat inkomen moet vervolgens belasting worden betaald, als een robot dat werk overneemt, zou er een belasting geheven moeten worden die daar gelijkwaardig aan is.

Gates stelt dat deze belasting die betaald worden door de eigenaar van de robot gebruikt moet worden om werknemers om te scholen. De verwachting is dat mensen die in een fabriek werken, maar ook chauffeurs en caissières op termijn vervangen zullen worden door computers en robots. Deze mensen kunnen zich dan om laten scholen naar banen waar wel behoefte aan is, bijvoorbeeld agenten, IT’ers, leerkrachten of planners.

Gates denkt verder dat een dergelijke belasting ervoor kan zorgen dat robots minder snel worden ingezet om mensen te vervangen. Waardoor er meer tijd is om deze mensen om te scholen. Amazon, een grote concurrent van Microsoft, is toevallig net bezig met het opzetten van een keten aan supermarkten zonder personeel. Wellicht is het toeval, het kan ook een slinkse wijze zijn om de concurrentie te dwarsbomen. De nieuwe president in de Verenigde Staten heeft een duidelijke focus op het creëren en behouden van banen.

Gates zegt zelf dat dat het automatiseren niet te snel moet gaan, omdat mensen dan een afkeer er tegen krijgen omdat ze worden vervangen door een computer. Of bang zijn op termijn te worden vervangen door een computer of een robot. Als automatisering gestaag verloopt blijven mensen enthousiaster.