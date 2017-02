Xiaomi komt eind deze maand met eigen processor

Consumer

Eerder deze maand waren er al geruchten, maar nu is het officieel. De Chinese smartphonefabrikant Xiaomi komt later deze maand met zijn eigen system-on-a-chip (soc) voor mobiele telefoons. Pinecone wordt op 28 februari onthuld tijdens een speciaal evenement in Beijing.

In de uitnodiging, die volgens Engadget op Weibo verscheen, valt verder niets te lezen over Pinecone, maar geruchten gaan terug tot oktober. Toen was er voor het eerst het verhaal dat de Mi 5c, a.k.a. “Meri” de eerste smartphone zou worden met de chip. Uit tests blijkt dat die smartphone beschikt over een octa-core processor, 3 gigabyte aan werkgeheugen en Android 7.1.1.

Het is bepaald geen geheim dat Xiaomi een eigen chipset ontwikkelt. Al in november 2014 richtte het bedrijf Pinecone Electronics op, en deed het dat in samenwerking met fabrikant Leadcore. Het project is dus al meer dan twee jaar aan de gang. Uit de samenwerking tussen de twee bedrijven kwam eerder al de smartphone Redmi 2A voort, met processor van Leadcore.

Als de soc een succes wordt, is Xiaomi in de nabije toekomst minder afhankelijk van de technologie van bedrijven als Qualcomm en MediaTek. De productiekosten van smartphones, en dan vooral voor specifieke onderdelen, liggen dan lager en daarmee kan het bedrijf hogere winsten behalen.

Met zijn eigen processor is Xiaomi de vierde smartphonefabrikant wereldwijd die een eigen soc heeft. Samsung maakt de Exynos-chips, Apple de A-Series en Huawei heeft de Kirin-chips. Xiaomi zou dan ook de tweede Chinese smartphonemaker worden die een eigen processor maakt.

Vorige week bleek nog dat Chinese smartphonefabrikanten wereldwijd steeds prominenter worden. De drie grootste Chinese smartphonefabrikanten, Huawei, Oppo en BBK, waren gezamenlijk in 2016 goed voor een marktaandeel van 19,4 procent. Dat was een jaar eerder nog 12,6 procent.