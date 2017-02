In 2019 nieuwe versie Microsoft HoloLens beschikbaar

Mobile

Twee jaar geleden onthulde Microsoft de HoloLens en daarmee ook meteen zijn visie op de toekomst van computertechnologie. Sindsdien heeft Microsoft het product verder ontwikkeld en is het op de markt gebracht. Nu lijkt het erop dat het bedrijf iets rustiger aan doet met de verdere ontwikkeling van de HoloLens. Naar verluidt slaat Microsoft de tweede iteratie over en gaat het meteen aan de slag met de derde.

Dit blijkt uit een bericht van Paul Thurrot, die op zijn website stelt gesproken te hebben met diverse anonieme bronnen binnen Microsoft. Hij weet aan de hand van die gesprekken een beeld te schetsen van wat de toekomst voor de HoloLens brengt. Waar grote technologiebedrijven normaalgesproken na lancering van een apparaat snel komen met een opvolger die vooral iets kleiner en goedkoper is, slaat Microsoft die stap helemaal over.

Thurrot denkt dat Microsoft in plaats daarvan meteen naar de derde generatie gaat, waarbij de technologie ook meteen flink verbeterd is. Wat de HoloLens betreft, zou Microsoft er bijvoorbeeld aan kunnen werken het gezichtsveld waarop objecten geprojecteerd worden te vergroten. Op dit moment is dat nog maar een relatief klein deel van wat je ziet als je de HoloLens draagt.

Een van de redenen waarom Microsoft voor deze manier van ontwikkelen kiest, ligt volgens Thurrot in het feit dat geen enkel ander bedrijf nog een AR-headset op de markt heeft gebracht. Zo noemt hij specifiek Magic Leap, dat wel prototypes in ontwikkeling heeft, maar waar de technologie nog niet klaar is om op de markt gebracht te worden.

Microsoft denkt dan ook nog even te kunnen wachten met de release van de opvolger op de HoloLens. Door nu flink te investeren in de ontwikkeling van een ‘derde’ versie van de augmented reality headset denkt het zijn voorsprong in de markt beter te kunnen behouden dan wanneer het eerder met een goedkopere versie komt.

De HoloLens is op dit moment in twee versies te koop. Er is een ontwikkelaarsversie, die voor 3299 euro over de toonbank gaat en een commercieel beschikbare versie voor 5489 euro. De verwachting is dat de volgende versie goedkoper wordt en breder beschikbaar. Er zijn tot nu toe enkele duizenden exemplaren van de HoloLens verkocht.