Extra jaar garantie op Synology-producten met processor uit de Intel Atom C2000-serie

Hardware

Enkele weken geleden kwam aan het licht dat de tot voor kort geleverde Intel Atom C2000-serie processors een ontwerpfout bevatten. In deze processors zit een component dat kapot kan gaan, wat de levensduur van de processors behoorlijk kan inkorten. Cisco heeft bijvoorbeeld al een stevig bedrag opzij gezet om deze problemen op te lossen. Onder andere nas-apparaten van Synology zijn de afgelopen jaren (sinds 2014) veelvuldig uitgerust met een chip uit deze serie, de Atom C2538. Tot op heden heeft Synology niet officieel gereageerd op de problemen met de processor. Nu heeft het bedrijf dit middels een blogpost op de eigen website alsnog gedaan.

De conclusie van Synology op basis van naar eigen zeggen uitgebreid onderzoek naar honderdduizenden producten die sinds 2014 zijn geleverd met de Atom C2538 aan boord, is dat de snellere slijtage van het component in kwestie ‘zeldzaam’ is. Er zijn geen abnormale ‘error rates’ gecontstateerd, waaruit we kunnen opmaken dat er ook geen sprake is geweest van het verlies van data als gevolg van het gebruik van deze processor.

Om het statement kracht bij te zetten, kondigt Synology aan dat producten die uitgerust zijn met de Intel Atom C2538 wordt verlengd met een extra jaar. Let wel, dit geldt alleen voor de volgende modellen: DS415+, DS1515+ DS1815+, DS2415+, RS815(RP)+ en RS2416(RP)+.

Op zich is bovenstaand statement van Synology opmerkelijk te noemen, gezien de problemen die Cisco kennelijk voorziet en het bedrag dat ervoor opzij lijkt te zijn gezet. Wellicht dat dit iets te maken heeft met waarvoor de producten worden ingezet. De slijtage van het component schijnt namelijk aan het licht te komen na zo’n 18 maanden van zeer stevig gebruik. Het zou kunnen zijn dat de producten van Cisco in een iets intensievere omgeving worden gebruikt dan die van Synology.

Mocht je overigens specifieke vragen hebben aan Synology omtrent de Atom C2538 in de producten van het merk, dan kun je terecht bij een speciaal hiervoor in het leven geroepen e-mailadres. De problemen met de processors uit de Intel Atom C2000-serie zijn volgens Intel inmiddels overigens opgelost.