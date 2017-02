Samsung Galaxy Note 7 maakt wellicht een refurbished comeback

Mobile

Er zijn berichten opgedoken dat Samsung overweegt om de Galaxy Note 7 alsnog op de markt te brengen, als een refurbished toestel met een nieuwe accu die beschikt over een kleinere capaciteit. Het Zuid-Koreaanse merk zou nog geen definitieve beslissing hebben genomen, maar het bedrijf heeft 2,5 miljoen Galaxy Note 7-toestellen in voorraad waar het nog geen doel voor heeft gevonden.

De kans dat de Samsung Galaxy Note 7 in Europa of de Verenigde Staten alsnog op de markt verschijnt is bijzonder klein, volgens de berichten. Samsung zou overwegen om de toestellen refurbished op de markt te brengen met een nieuwe kleinere accu van 3000 of 3200 mAh in plaats van de 3500 mAg dat origineel de bedoeling was. Hiermee zou het wel mogelijk zijn om een veilige accu te ontwikkelen die in de Note 7 gebruikt kan worden. Samsung zou kijken naar landen als India en Vietnam om het toestel op de markt te brengen.

In januari maakte Samsung bekend dat de oorzaak van de problemen met de Note 7 te wijten was aan de accu. De accu was simpelweg te dun geworden waardoor de isolatielaag tussen de nodes te dun was geworden en bij warmte kon die smelten waardoor er kortsluiting ontstaat met brand- en explosiegevaar tot gevolg. Door de capaciteit te verlagen kan de isolatielaag dikker worden en zou dit probleem opgelost moeten kunnen worden.

Samsung heeft in elk geval een nieuwe testmethode ontwikkeld die alle toekomstige accu’s op acht verschillende manieren aan zware testen onderwerpt, met als doel de veiligheid van de accu’s te kunnen garanderen. Samsung heeft 20.000 Galaxy Note 7’s opgeofferd tijdens het onderzoek naar de oorzaak. Het vlaggenschip werd vorig jaar uit de handel genomen toen duidelijk was geworden dat er een structureel probleem zat in de accu’s van de toestellen.

Binnenkort zal Samsung zijn nieuwe vlaggenschip presenteren, de Galaxy S8, en hoopt het de problemen tot het verleden te laten behoren. Wellicht wordt in die periode ook duidelijk of de Galaxy Note 7 nog ergens ter wereld op de markt komt. Het zou ons echter niet verbazen als Samsung nooit meer spreekt over de Note 7, om dat onderwerp zal snel mogelijk te begraven. Al was de Note 7 wel een mooi toestel.